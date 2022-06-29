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時機敏感 查理被爆收卡達前總理300萬歐元現金

編譯中心╱綜合28日電
英國王儲查理(右圖)被媒體爆出在2011年到2015年間，總共收了卡達前總理撒尼(左圖)300萬歐元現金。(美聯社)
英國王儲查理(右圖)被媒體爆出在2011年到2015年間，總共收了卡達前總理撒尼(左圖)300萬歐元現金。(美聯社)

 英國王儲查理被爆出收了卡達前總理阿勒薩尼300萬歐元(約320萬美元)現金，雖然直接進了查理的慈善基金，但阿勒薩尼用袋子裝500歐元大鈔分三次面交查理，查理的助理還花很多時間清點。500歐元大鈔被暱稱為「賓拉丹」，因為恐怖分子都用它洗錢，雖然查理收現金沒有違法，但批評者認為他判斷力太差，任何謹慎的人都知道不能收現金。現在慈善委員會也要查這件事。

由於英國女王伊麗莎白二世年事已高，坊間盛傳她有意讓位給查理，現在查理多年前收現金的事被翻出來，因時機敏感，不排除有人不希望他登基。也有人質疑此事暴露查理的判斷力差，沒有資格當國王。

綜合外媒報導，查理王子在2011年至2015年期間，曾三度阿勒薩尼手中獲得總額超過300萬歐元的現金，除了用手提箱「交貨」外，還曾利用英國知名百貨公司「Fortnum & Mason」的提袋裝了100萬歐元現金（約106.6萬美元）。其中一次是阿勒薩尼在2015年，前往克拉倫斯府與查理進行一對一的私人會談時，曾獻上一大卡皮箱，裡面裝滿500歐元面額的鈔票，總額高達100萬歐元。

據悉，當時這個皮箱被交給查理的兩名顧問清點金額，並且要求英國王室的私人銀行「顧資」（Coutts）前往接收現金，並把每一筆款項都存進「威爾斯親王慈善基金」所屬帳戶中。

對此，查理與卡蜜拉的官方住所「克拉倫斯府」發言人透過聲明表示，阿勒薩尼在2015年提供的資金在當下就被轉移至查理王子成立的慈善機構，強調該慈善機構履行了適當的契約，並且也向王室保證，一切都遵循了所有正確的程序。

周日泰晤士報報導，英國王室的禮物收受規定，王室成員不可接受金錢作為禮物，但可以代表慈善機構接受「支票」作為贊助。報導亦稱，截至目前為止，相關行為並沒有任何非法或不恰當的跡象。但是有鑒於克拉倫斯府過去就曾陷入「現金換頭銜」的醜聞，身為王儲的查理如今又被爆出收受鉅款，也再度引發討論。

去年，查理的「王子基金」(the Prince’s Foundation)所收的捐款遭到調查，查理的親信幕僚法塞特(Michael Fawcett)答應幫一名沙烏地阿拉伯富豪取得英國公民和騎士頭銜，用來交換這名富豪的捐款，此案遭到倫敦警方調查，法塞特已被迫辭職，查理則表示不知情。

英國女王伊麗莎白二世(右)年事已高，坊間盛傳她有意讓位給王儲查理(左)。圖為兩人...
英國女王伊麗莎白二世(右)年事已高，坊間盛傳她有意讓位給王儲查理(左)。圖為兩人6月5日在慶祝女王登基70周年的白金禧慶典上，站在白金漢宮陽台向民眾致意。(美聯社)

英國女王 支票 沙烏地阿拉伯

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