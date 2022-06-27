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觀禮座位也掀戰？威廉將哈利「流放邊陲」哈利怨氣更深

記者蘇詠智／綜合報導
威廉（右）與凱特已經擁有很大的主導權。（路透資料照片）
威廉（右）與凱特已經擁有很大的主導權。（路透資料照片）

英國威廉王子與哈利王子之間的手足情仇，隨著月初哈利帶著妻兒返英出席奶奶伊莉莎白二世女王即位滿70周年的「白金禧」慶典，又發展到了一個新的高潮，各方本以為兩人有望藉機打開心結，不料威廉趁機大擺「未來國王」的威風，對於哈利和其家人盡可能的壓抑，哈利一肚子氣，和威廉不但沒有和好，關係變得更差，還被預言「短期內應該都不會再回到英國」。

對於英國多數民眾和媒體而言，在位者是最需要被尊重、擁戴的，其他人的位置都不可能僭越，也都可以被壓制，因此目前女王第一、將繼位的查理王子第二、接棒查理為王的威廉第三，他們之外的多數皇室成員，最好識相，別妄想能夠比他們更出鋒頭，若膽敢不聽從安排，那就是生有異心、意圖動搖皇室體制，是該被口誅筆伐的大罪。哈利和妻子梅根過去老愛和威廉與妻子凱特爭取公平待遇，就是不懂事、沒規矩、欠教訓。英國不少媒體對於哈利和梅根的修理沒少過，提到他們永遠是一堆批判，他們在英國的人氣一落千丈，還持續跌到新低，他們乾脆豁出去在歐普拉的專訪上抖出部分不利皇室形象的內幕，造成英國人對他們反感加倍，媒體批判更兇。

然而哈利與梅根早先返英時還曾經巴望能夠藉機修補與皇室的關係，以為有時間和親人們見面、道歉，彼此能各退一步，緩和雙方的心結，不料設想完全錯誤，皇室這邊沒有想要跟他們修補，而是要以明顯的行動讓他們知道，最好乖乖聽話、不要再想著有機會改變皇室多年來的尊卑傳統，不是能有機會繼位的嫡長子就要接受自己一輩子只能當陪襯、為君王抬轎的命運，君王的意見最大，要盡量配合。

根據英國媒體報導，要讓哈利明白這一點的就是他的哥哥威廉，威廉早就以「未來國王」自居，哈利和梅根這次回到英國的一切參與事務等都由威廉在背後主導，也是他決定讓哈利和梅根這次在「白金禧」活動上被流放到邊陲的位置，想要讓他們知道趕快道歉、以後要乖順一些，原本光是出席活動將哈利和梅根的座位排在離威廉、凱特等的主位很遠，就已經利哈利想要發火，再看到現場一堆民眾對他們發出噓聲，令哈利更是憤慨，反而讓他更不願意就範。

哈利與梅根這回還把在美國出生的女兒莉莉帶回英國，是莉莉首度回歸父親的祖國，且父母還為她在英國舉辦了滿周歲的生日派對，結果威廉和凱特完全沒參與，十分不給面子，打定主意連一點點要跟哈利與梅根破冰的行動都無。兩方鬧得如此，未來只怕難早日和解，各方都在注意還會有怎樣的變化。

哈利（右）與梅根返回英國備受冷落。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根返回英國備受冷落。（路透資料照片）

哈利 威廉 英國

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