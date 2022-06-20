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真的回不去了？哈利、梅根與查理重聚卻未破冰

記者蘇詠智／綜合報導
哈利（右）與梅根月初返回英國，據稱懷抱期望卻徹底失望。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根月初返回英國，據稱懷抱期望卻徹底失望。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，在經過與皇室間的隔空交火後，本月初難得返英出席伊莉莎白二世女王即位70周年的「白金禧」慶祝活動，然而這備受世人矚目的發展，最後結果卻出乎各方意料，雖然哈利和梅根再度與女王、查理王子重聚，卻似乎沒有化解任何的心結，除了女王對於孫子與孫媳婦保持適度的客氣，查理與現任的妻子卡蜜拉，對於小兒子和兒媳，並無「破冰」的表示，就算重聚也沒太大幫助，哈利與梅根大失所望。

根據曾為已故黛安娜王妃寫專書的皇室專家克里斯多夫安德森的說法，哈利再度回故鄉見父親，絕對懷抱著能夠化解仇怨的期待，而查理的表現讓他徹底失望。克里斯多夫認為倘若黛安娜還在世，一定會對這情況相當難過，她雖然一定能理解為何哈利非得離開英國、到美國加州重建新生活不可，可是她一直期待未來的英國皇室會由威廉與哈利兩兄弟撐起來，讓外界看到皇室配合新世代、新思維的另外一面，無奈現在的情況看來，以後會是威廉與妻子凱特和他們的孩子們作為代表，沒有哈利存在的空間了。

在返英參與「白金禧」活動之前，哈利和梅根本來期盼頗深，卻在英國充分感受到皇室貴族、人員與支持皇室的民眾們交相展現的敵意，與他們盼望能夠化解心結、感受到再次被接受的溫暖，有180度的差距，未來他們恐怕很難再給自己理由回到英國自討沒趣。

將是英國未來國王的查理，無意與對皇室運作有意見的次子和解。（路透資料照片）
將是英國未來國王的查理，無意與對皇室運作有意見的次子和解。（路透資料照片）

哈利 英國 梅根

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