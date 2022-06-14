我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

英國女王在位「史上第2久」 剛勝泰王蒲美蓬 只輸太陽王

編譯中心／綜合13日電
英國女王伊麗莎白二世13日即位70年又127天，超越在位70年又126天的已故泰王蒲美蓬，成為史上在位第二久的君主。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世13日即位70年又127天，超越在位70年又126天的已故泰王蒲美蓬，成為史上在位第二久的君主。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世13日即位70年又127天，超越在位70年又126天的已故泰王蒲美蓬，成為史上在位第二久的君主。

伊麗莎白二世在1952年2月6日繼承父親喬治六世的王位，年僅25歲就登基為英國女王。如今她已在位超過70年，如果2024年5月仍在位，將超越法國國王路易十四，成為史上在位最久君主。「太陽王」路易十四1643年5月14日即位，當時年僅4歲，由母后奧地利的安娜攝政。此後他一直統治法國直到1715年9月1日逝世，享壽76歲，在位時間共72年110天。

另據環球時報，在英女王慶祝即位「白金禧」活動風光落幕之際，烏克蘭國防部公開的一張圖片卻引起爭議。

英國女王肩上扛著導彈發射器的圖片，引發爭議。（取材自推特）
英國女王肩上扛著導彈發射器的圖片，引發爭議。（取材自推特）

今日俄羅斯電視台（RT）12日報導，烏克蘭國防部11日在推特發布一張英女王一肩扛導彈發射器、另一隻手臂佩戴著克蘭徽章的圖片，圖片上寫著：「上帝保佑女王、烏克蘭和整個世界。」英國此前宣布向烏克蘭提供數千件NLAW反坦克導彈發射器，有英國政治人物甚至表示，烏克蘭士兵在使用這類武器時高喊「上帝保佑女王」。

RT報導說，這張圖片受到部分支持烏克蘭的網友支持，但也有網友批評烏克蘭發布這條推文是「諂媚奉承」，直言「奇怪」。

烏克蘭 英國女王 國防部

上一則

法國國會大選首輪 執政聯盟險勝 左派自信：總理府近了

延伸閱讀

英國女王在位70年不是最久 還差2年才追上第1名

英國女王在位70年不是最久 還差2年才追上第1名
英女王在位70年 見證帝國「日落」 國際影響力不復從前

英女王在位70年 見證帝國「日落」 國際影響力不復從前
英女王盛大慶祝白金禧 年輕人卻避開 又與哈梅有關

英女王盛大慶祝白金禧 年輕人卻避開 又與哈梅有關
白金禧慶典落幕 英女王稱將竭盡所能為民服務

白金禧慶典落幕 英女王稱將竭盡所能為民服務

熱門新聞

威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
墨西哥庫埃納瓦卡市（Cuernavaca）7日舉行一座吊橋的修復完工典禮，當地市長等官員以及媒體等走上吊橋體驗，未料吊橋突然斷裂，導致數十人跌落3公尺高的溪谷。（截圖自推特）

墨西哥吊橋完工「秒垮」 25人慘摔溪谷包括市長

2022-06-08 02:42
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮