英國女王在位「史上第2久」 剛勝泰王蒲美蓬 只輸太陽王

英國女王伊麗莎白二世13日即位70年又127天，超越在位70年又126天的已故泰王蒲美蓬，成為史上在位第二久的君主。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世13日即位70年又127天，超越在位70年又126天的已故泰王蒲美蓬，成為史上在位第二久的君主。

伊麗莎白二世在1952年2月6日繼承父親喬治六世的王位，年僅25歲就登基為英國女王。如今她已在位超過70年，如果2024年5月仍在位，將超越法國國王路易十四，成為史上在位最久君主。「太陽王」路易十四1643年5月14日即位，當時年僅4歲，由母后奧地利的安娜攝政。此後他一直統治法國直到1715年9月1日逝世，享壽76歲，在位時間共72年110天。

另據環球時報，在英女王慶祝即位「白金禧」活動風光落幕之際，烏克蘭國防部 公開的一張圖片卻引起爭議。

英國女王肩上扛著導彈發射器的圖片，引發爭議。（取材自推特）

今日俄羅斯電視台（RT）12日報導，烏克蘭國防部11日在推特發布一張英女王一肩扛導彈發射器、另一隻手臂佩戴著克蘭徽章的圖片，圖片上寫著：「上帝保佑女王、烏克蘭和整個世界。」英國此前宣布向烏克蘭提供數千件NLAW反坦克導彈發射器，有英國政治人物甚至表示，烏克蘭士兵在使用這類武器時高喊「上帝保佑女王」。

RT報導說，這張圖片受到部分支持烏克蘭的網友支持，但也有網友批評烏克蘭發布這條推文是「諂媚奉承」，直言「奇怪」。