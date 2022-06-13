查理王儲反遣送難民 英大臣警告：裝飾品別干政

英國王儲查理(左)經常想說什麼就說什麼，內閣忍不住開砲要他謹守分際。右為英國女王。(路透)

英國 政府擬將尋求庇護 者送往盧安達，引發部分人士批評。王儲查理親王也多次私下表示「非常失望」。對此，英國內閣部長警告查理「只是裝飾品」，如果在成為國王之後繼續干預政府事務，將使國家陷入憲政危機。

據「星期日泰晤士報」報導，這些內閣大臣們警告查理王子不要干預公共政策，因為他們擔心如果查理成為國王後繼續干預政府事務，將使國家陷入憲法危機。

報導稱，今年4月14日，英國首相強生宣布，英國正計畫將上萬名尋求庇護者送往盧安達，首批運送非法移民 前往盧旺達的航班將於6月14日起飛。據泰晤士報報導，查理王子批評這一政策，並私下稱該政策「駭人聽聞」。

一位資深內閣部長表示，「查理王子是我國公共生活的裝飾品，他對建築和園藝的很多觀點都很有趣，我總是願意私下聽聽。但這與他作為君主進行公開干預有很大不同。當今女王的天才之處在於，我們大多數人都不知道她的想法。」

另一位內閣部長則說：「他的母親設定了黃金標準，這是他到時候必須遵守的標準。雖然在他擔任王儲期間，這種干預是可以容忍的，但當他成為國王時，情況就不一樣了。」

對於內閣部長們的警告，王室於11日發表聲明，堅稱查理王子在繼承王位時將保持「政治中立」，不會對與王子的所謂匿名私人談話發表評論，政策事務是政府的決定。

英國是議會內閣制國家的原型，國王是虛位元首，原則上只有禮儀性的角色，政府由國會多數黨組成的內閣領導。