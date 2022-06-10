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心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

才剛結束沒多久的英國女王伊莉莎白二世即位70周年「白金禧」一系列慶祝活動，讓世人得以窺探英國皇室未來的面貌，在好幾次的公開活動中，只見女王、查爾斯王子、威廉王子、喬治王子4代同堂，王位接班的順位昭然若揭，也看得出他們之外沒有其他人的位置，盛傳與威廉心結甚深的哈利王子，就算帶著很會吸引外界關注的妻子梅根與一對備受矚目的兒女亞契、莉莉返回英國，仍然只能在相關活動裡沾沾醬油，被安排在邊陲的位置，且重要的大場合都不讓他們露面，一堆皇室專家譏諷道：「他現在一定後悔死當初主動要退出重要皇室成員的身分。」

哈利（左）與梅根返回英國受到一連串的排擠與奚落。（路透）
哈利（左）與梅根返回英國受到一連串的排擠與奚落。（路透）

英國現在已非哈利與梅根的主場，他們應是抱定會有不平等待遇的心理準備才會回去，只是沒想到威廉和皇室人員一點也沒有想隱藏壓制他們的意圖，恐怕讓哈利與梅根始料未及，這趟返英的行程，勢必讓他們對自身在當地的人氣度感受到不少震撼，只不過不開心居多。早先英國媒體曾傳在人前都一副「好媳婦」形象的威廉之妻凱特，深感兒女們不太好與哈利、梅根的小孩太疏遠，應該要設法培養手足之情，以後互相扶持。結果這一回哈利與梅根都把兒女帶回來、連女王都見到面，威廉與凱特反而被揭露「完全沒有想安排自家的孩子們和堂弟妹見面」，連一點點的努力都不願意，顯然對哈利與梅根仍選擇不接觸、不配合、不破冰。

滿周歲的莉莉第一次回到英國，卻只見到曾祖母，沒有見到伯伯、嬸嬸和堂兄姊們。（路透...
滿周歲的莉莉第一次回到英國，卻只見到曾祖母，沒有見到伯伯、嬸嬸和堂兄姊們。（路透資）

哈利 梅根 英國女王

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