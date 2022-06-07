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哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

記者蘇詠智／即時報導
威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）
威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

英國哈利王子與妻子梅根，之前首度把兒子亞契與在美國出生的小女兒莉莉帶回英國，參與了祖母伊莉莎白二世女王即位70周年「白金禧」慶祝活動，雖然王室人員對他們一家的涉入程度管控嚴格，他們在活動中的重要性遠不如哈利的兄嫂威廉、凱特等王室重要成員，外界仍很關注向來是話題焦點的哈利一家，在英國會有何表現，更好奇兩人是否會讓各方瞧瞧已經滿一歲的莉莉變成啥模樣？

果然，擅於宣傳造勢的梅根並沒讓人失望，莉莉最新的照片在眾所預期下登場，只見她的五官與髮色，都有父親哈利的影子，倒是來自母親梅根這方的特徵少很多。

哈利與梅根還趁待在英國期間，為莉莉舉辦了生日派對。不過，兩人邀請威廉、凱特與他們的幾個兒女一起來參加，威廉一家卻都沒有出席，只有在官方社群網站上發文祝莉莉生日快樂，他和凱特與孩子們忙著出席「白金禧」相關慶祝活動，沒有和這個從未親自見面的姪女相會，莉莉自然也沒有和堂兄姊們碰到。

外界解讀哈利與梅根此舉，是向威廉、凱特一家遞出求和的橄欖枝，試圖修補彼此的關係，威廉的反應顯示了對於弟弟和弟媳的心結非常深，對他們一舉一動都不放心，寧可不接觸，免得日後又被拿來做文章。

凱特的態度倒是比較有趣，歐美媒體大都顧及英國王室而不會太對她有負面報導，也都稱她很希望自己的小孩與堂弟妹見面，能夠建立深厚的關係，結果哈利和梅根難得把子女都帶回英國了，凱特也和丈夫站在同一陣線，沒有要和他們碰面的意思，似乎對於下一代之間親情連結的建立，不如媒體形容的那麼在意。

而英國「太陽報」再度修理了一下和他們不對盤的哈利、梅根，稱兩人帶著莉莉見女王時，還想安排私人攝影把這一幕拍下來，動機不太單純，女王禁止兩人這麼做，因此沒有這張照片，王室人員並未證實是否真有此事。

已經滿周歲的莉莉，看起來比較像父親。（取材自twitter）
已經滿周歲的莉莉，看起來比較像父親。（取材自twitter）
梅根（左一）手上抱著女兒莉莉，和友人及他們的小孩為莉莉過生日。（取材自twitt...
梅根（左一）手上抱著女兒莉莉，和友人及他們的小孩為莉莉過生日。（取材自twitter）

哈利 英國 梅根

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