英女王盛大慶祝白金禧 年輕人卻避開 又與哈梅有關

女王伊麗莎白二世（左三）和家人一同在白金漢宮陽台上向人群揮手致意。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世今天罕見公開露面，在民眾歡呼聲中為她歷史性的「白金禧」慶典拉下帷幕。她也強調，未來將在家人支持下，繼續竭盡所能，為人民服務；不過，英國年輕人多數選擇避開這些活動。

96歲的女王近期飽受站立與行動不便的問題困擾，她自2日在白金漢宮露台觀看閱兵儀式後，至今天再度公開現身。女王身穿綠色套裝，搭配白色手套，手拄拐杖，與73歲王儲查理、39歲長孫威廉王子和8歲的喬治小王子一同出現在白金漢宮露台，接受聚集在林蔭大道上的大批民眾歡呼。

英女王伊麗莎白二世在位70年慶典最後一天，倫敦彩車遊行，王室金馬車裡出現的是女王的全息像。(美聯社)

而當天倫敦舉行花車遊行，為白金禧慶典的壓軸表演，有6000名表演者和近200名社會名人參加；遊行中，女王以3D全息投影技術現身在有240年歷史的王室馬車上。同日舉辦「大午餐會」，英國各地民眾組織街頭派對、野餐和燒烤，估計全國有7萬場午餐派對、超過1200萬人參加。

白金漢宮前還特別搭了舞台，請來包括黛安娜蘿絲、洛史都華、皇后合唱團、艾莉西亞凱斯等各世代的知名歌手演出，台下觀眾歡呼鼓掌，場面盛大。

洛史都華在白金漢宮前的女王「白金禧」演唱會上獻藝。（路透） 黛安娜蘿絲做壓軸演出。（路透）

不過，部分英國年輕人選擇避開這些活動，認為君主制不合時宜也「不民主」。CNN報導，YouGov民調指出，英國年輕人對王室的想法自2019年哈利 王子與梅根 結婚後有明顯轉變。

威廉王子與兒子喬治（最前排右一、右二）坐在台下專心觀賞表演。（路透）

當年民調顯示，46%的18至24歲人士認為，君主制應繼續存在，26%認為應有民選國家元首。但哈利夫婦在2020年退出王世後，2021年3至5月的民調顯示，希望君主制繼續存在的受訪者降到31%，而41%則認為應有民選元首。

此外，此次慶祝活動上，哈利和梅根在脫離王室後首次帶著一對兒女回家，外界也關注他們能否和王室成員破冰。不過有媒體指出，活動上，威廉與妻子凱特刻意和哈利、梅根座位隔開，似乎不願多作接觸。

王室專家認為，哈利和梅根過去頻頻發表批評王室的言論，已經傷害他們與兄嫂的感情，甚至破壞威廉日後接任王位的計畫。倒是「白金禧」的主角女王，早就接見過哈利與梅根，也看到曾孫子女，展現出長輩的寬容與諒解。