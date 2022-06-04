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英女王登基70周年「白金禧」背後...王室權力悄悄交接

編譯莊蕙嘉／綜合3日電
英國女王伊麗莎白二世（左三）2日現身白金漢宮陽台，慶祝登基70年。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世（左三）2日現身白金漢宮陽台，慶祝登基70年。（美聯社）

6月2日至5日，英國民眾暫拋通膨困擾，熱鬧參與女王伊麗莎白二世登基70周年的「白金禧」慶祝活動。不過近半年來女王現身公眾場合的次數明顯減少，也將多項重要公務交由王儲查理代理，甚至因身體不適缺席多場活動。種種跡象顯示，英國王室已悄悄開始權力交接。

英女王2日與王室成員一同在白金漢宮陽台露面，欣賞空軍飛行表演等同日的首天官方慶祝活動後「有些不適」，未出席3日在倫敦的聖保羅大教堂參加感恩禮拜儀式，在溫莎堡觀看電視直播。

慶典登場前，白金漢宮發表聲明稱，女王「希望」盡可能參加慶典中的各式活動。女王去年10月曾住院，今年2月確診新冠肺炎，加上數個月前白金漢宮表示女王有「偶發性行動不便問題」，透露高齡96歲的女王身體狀況已不如前。

上月初女王缺席國會開議大典，由查理宣讀御座致辭，這是近60年來女王首度缺席，她曾於1959及1963年因懷孕缺席開議儀式。按例女王若不克出席，將由大法官主持開議，但女王卻將此公務交由查理代行，充滿交棒意味。

不僅如此，去年11月的國殤紀念日儀式、今年3月的國協日慶典以及今年4月的基督教濯足節聖事，都由查理代表主持活動。這三項軍事、憲政及宗教界重要場合的缺席，顯示女王的力不從心。

1977年女王登基25周年「銀禧」時，她走訪36國，2002年的50周年「金禧」時，女王同樣走遍海內外。到了2012年的60周年「鑽禧」時，女王僅訪問英國各地，將海外訪問公務交給其他王室高級成員。

女王是英國史上在位最久君王，仍受英國民眾尊敬與喜愛。BBC報導，女王正以低調的英國式作風，交接部分權力給王儲。她曾表示絕不會退位，要把一輩子奉獻給英國人民，因此權力交棒也是一種讓女王繼續在位但負擔較輕鬆的方式。

如果說銀禧是女王回顧從前及展望未來時刻，金禧是經歷王室醜聞和查理離婚的重置時刻，鑽禧是確認女王影響力的時刻，白金禧或許是女王向人民道謝及道別的時刻。

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