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哈利梅根低調返英 露臉白金禧儀式 有噓聲也有歡呼

編譯中心／綜合3日電
哈利王子（右）與梅根3日出席王室感恩禮拜，女王則因身體微恙缺席。（Getty Images）
哈利王子（右）與梅根3日出席王室感恩禮拜，女王則因身體微恙缺席。（Getty Images）

在英女王伊麗莎白二世登基70周年的「白金禧」慶祝活動之際，已移居美國加州哈利王子和妻子梅根也罕見回到英國，3日現身參加王室感恩禮拜；這是兩人辭去王室職務後首度在英國公開現身，受到民眾熱烈歡迎，不過也有人嘲笑。

香港01報導，哈利與梅根這次回英之行相當低調，他們避免在機場成為記者鏡頭的焦點，乘坐由英女王安排的汽車直接到私人機場接送，此行也僅有與少數保安團隊成員隨行。在2日的活動中，兩人僅從白金漢宮的窗戶觀看閱兵儀式、沒參與馬車遊行，也沒站在白金漢宮陽台上。

久違的英國哈利王子與妻子梅根3日出席在倫敦聖保羅大教堂舉行的王室感恩禮拜，女王則...
久違的英國哈利王子與妻子梅根3日出席在倫敦聖保羅大教堂舉行的王室感恩禮拜，女王則因身體微恙缺席。（Getty Images）

王室評論員認為，哈利與梅根並非被王室排除在外，而是雙方「有默契」地以低調的方式「重建關係」。兩人3日參加在聖保羅大教堂舉行的感恩禮拜，就被視為王室選擇包容他們的、進一步的跡象。當天兩人抵達教堂時，雖有聽到部分噓聲，但也有不少人大聲歡呼；往座位走去的時候，他們依然是眾人目光焦點。

久違的英國哈利王子與妻子梅根3日抵達倫敦聖保羅大教堂，出席王室感恩禮拜，女王則因...
久違的英國哈利王子與妻子梅根3日抵達倫敦聖保羅大教堂，出席王室感恩禮拜，女王則因身體微恙缺席。（美聯社）

哈利與梅根的女兒莉莉貝6月4日將滿周歲，但從未與曾祖母女王見過面。王室評論家希望，雙方會安排一個讓女王與曾孫女以及其他家庭成員合照的場合。

為追尋更獨立生活，哈利和梅根兩年前遷居美國，與兒子亞契、女兒莉莉貝定居加州。雖然部分英人和大部分英媒對兩人脫離王室、從事商業活動等舉動批評奚落，但也有人認為他們在傳統王室中令人耳目一新。

哈利 梅根 加州

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