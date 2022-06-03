英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

6月2日至5日，英國 民眾暫拋通膨困擾，熱鬧參與女王伊麗莎白二世登基70周年的「白金禧」慶祝活動。不過近半年來女王現身公眾場合的次數明顯減少，也將多項重要公務交由王儲查理代理，甚至因身體不適缺席多場活動。種種跡象顯示，英國王室已悄悄開始權力交接（unspoken transition）。

慶典登場前，白金漢宮發表聲明稱，女王「希望」盡可能參加慶典中的各式活動。女王去年10月曾住院，今年2月確診新冠肺炎 ，加上數個月前白金漢宮表示女王有「偶發性行動不便問題」，透露高齡96歲的女王身體狀況已不如前。

上月初女王缺席國會開議大典，由查理宣讀御座致辭，這是近60年來女王首度缺席，她曾於1959及1963年因懷孕缺席開議儀式。按例女王若不克出席，將由大法官 主持開議，但女王卻將此公務交由查理代行，充滿交棒意味。

不僅如此，去年11月的國殤紀念日儀式，今年3月的國協日慶典以及今年4月的基督教濯足節聖事，都由查理代表主持活動。這三項軍事、憲政及宗教界重要場合的缺席，顯示女王的力不從心。

1977年女王登基25周年「銀禧」時，她走訪36國，2002年的50周年「金禧」時，女王同樣走遍海內外。到了2012年的60周年「鑽禧」時，女王僅訪問英國各地，將海外訪問公務交給其他王室高級成員。

女王是英國史上在位最久君王，仍受英國民眾尊敬與喜愛。英國廣播公司報導，女王正以低調的英國式作風，交接部分權力給王儲。她曾表示絕不會退位，要把一輩子奉獻給英國人民，因此權力交棒也是一種讓女王繼續在位但負擔較輕鬆的方式。

如果說銀禧是女王回顧從前及展望未來時刻，金禧是經歷王室醜聞和查理離婚的重置時刻，鑽禧是確認女王影響力的時刻，白金禧或許是女王向人民道謝及道別的時刻。