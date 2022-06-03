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哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

中央社倫敦3日綜合外電報導
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜，他們受到民眾熱烈歡迎，不過也有人嘲笑。這是兩人辭去王室職務後首度在英國公開現身。

影片來源：youtube/ The Royal Family Channel

37歲的哈利王子（Prince Harry）和40歲的梅根馬克爾（Meghan Markle）以及王室其他成員在倫敦的聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）參加感恩禮拜儀式。

這是慶祝英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年的「白金禧」(Platinum Jubilee）活動最新一場儀式。

為追尋更獨立生活，哈利和梅根兩年前遷居美國，與年幼的兒子亞契（Archie）、女兒莉莉貝（Lilibet）居住在加州的豪宅。

英國人對哈利和梅根有著不同評價，他們搬家的舉動及從事商業活動，遭到部分英國人和許多媒體奚落，諸如他們跟影音串流平台Netflix簽約。但也有人認為他們在受到傳統束縛的王室中令人耳目一新。

兩人抵達聖保羅大教堂時，有人大聲歡呼，但也有聽到部分噓聲。往座位走去的時候，他們依然是眾人目光的焦點。

另外，英國首相強生（Boris Johnson）今天也來到聖保羅大教堂參加這場感恩禮拜儀式，但他面臨的是民眾的噓聲、訕笑，僅有一些鼓勵的掌聲。

英國政壇去年11月爆發「派對門」醜聞（partygate），政府官員遭揭發在2020和2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間違反嚴格防疫規定、參加超過法定人數的聚會，強生本人也曾參加聚會而被警方開罰。

這起醜聞引發民眾強烈反彈，工黨等在野黨紛要求強生下台。

英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。...
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

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