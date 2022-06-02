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扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

記者胡玉立／綜合報導
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

劍橋公爵夫婦幼子、四歲的路易王子(Prince Louis)，2日在英國女王伊麗莎白二世登基70周年慶典儀式中，搶盡風頭。當王室成員出現在白金漢宮陽台觀看皇家空軍空中分列式時，人們注意到路易王子不斷和女王自在攀談、一度看似痛苦地捂住耳朵叫喊，甚至還挖鼻孔，毫無顧忌地展現童真。

最引人注目的，莫過於路易王子與曾祖母英國女王之間自然流露的親密情感交流；飛行表演期間，女王似乎刻意與路易聊天，分散他對儀式過於喧囂的注意力。

讀唇語專家指出，在嘈雜的飛行表演過程中，路易試圖從母親劍橋公爵夫人凱特(Kate，Duchess of Cambridge)身邊擠向女王，凱特曾對當時略感困惑的康瓦爾公爵夫人卡蜜拉(Camilla, Duchess of Cornwall)說：「他真的很想擠過去！」女王則對低頭向路易說：「抬頭看看那些煙霧！」

肢體語言專家詹姆斯(Judi James )表示，路易與女王的對話看起來是世界上最自然的事，他們分享了「孩子般的興奮」和「自然的連結」，顯示私下也經常親密互動。

時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子在女王登基70周...
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子在女王登基70周...
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（前左）在女王登...
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（前左）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

路易純真的表現搶盡風頭，也讓許多人湧上社群媒體，為路易王子標註「愛心」印記，當天許多有關路易的圖像，也很快化為極具特色的迷因。

除了在陽台與曾祖母天真互動，路易王子和兩位兄姐：八歲的喬治王子(Prince George)和七歲的夏綠蒂公主(Princess Charlotte)一起乘坐馬車參加閱兵遊行時，路易拼命地向旁觀群眾熱情揮手，似乎讓夏綠蒂有些不滿，覺得路易的揮手「熱情過了頭」，兩人還為此小小爭吵了一番。

還有人拍到影片顯示，夏綠蒂公主要求路易王子「停止揮手！」但最後，這三位最年輕的王室成員，還是「很盡職地」向群眾揮手致意。

5月有報導指出，為確保與女王陛下保持密切聯繫，劍橋公爵一家今年夏天將搬到溫莎，與住在溫莎的女王住所只有十分鐘的步行路程。

時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（前左）在女王登...
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（前左）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（前排中）在女王...
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（前排中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基...
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（前左）在女王登...
時而摀耳、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（前左）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

英國女王 凱特 社群媒體

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