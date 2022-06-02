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英國慶祝女王登基70年的白金禧 英文有何玄機？

編譯中心／綜合2日電
白金漢宮公布英國女王伊麗莎白二世最新官方照片。（取材自臉書＠TheBritishMonarchy）
白金漢宮公布英國女王伊麗莎白二世最新官方照片。（取材自臉書＠TheBritishMonarchy）

英國從2日至5日一連四天慶祝女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年的白金禧（Platinum Jubilee）。jubilee不是隨隨便便的周年紀念日，而是重要事件發生屆滿25、50年或以上的特殊日子 。例如diamond jubilee尤指國王或女王登基60年，golden jubilee是50年，silver jubilee是25年。跟結婚周年的用語雷同呢！

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮也公布女王最新官方照片，這張由攝影師麥肯尼（Ranald Mackechnie）操刀的照片在女王慶祝「白金禧」前公開，照片是今年稍早在溫莎城堡（Windsor Castle）拍攝。

女王在致詞中感謝各界籌辦活動慶祝這個里程碑，還說這些活動將創造「許多快樂的回憶」。

英國各地預料會有數以百萬計民眾參加慶祝活動，向96歲的女王伊莉莎白二世致敬。女王今天也會在白金漢宮的陽台露面兩次，為4天的慶典揭開序幕。

女王今天發出的聲明指出：「感謝在英國和整個大英國協，參與慶祝我白金禧的所有人，家庭、鄰居和朋友。」

「大家對我展現的友好不斷地鼓舞著我，在我們繼續以滿懷的信心和熱情展望未來之際，希望接下來幾天能讓大家有機會反思過去70年締造的成就。」

由於女王年事已高，最近還不時因為行動不便取消原定行程，她個人參與的「白金禧」活動可能有限。

慶祝活動將以倫敦市中心的軍隊遊行揭開序幕，女王將首次從白金漢宮（Buckingham Palace）的陽台接受1500名官兵致敬。

包括73歲的王儲查理（Prince Charles）以及39歲的女王長孫威廉王子在內，高級皇室成員將代表女王履行其他禮儀職責，儘管大家的目光，將聚焦在那些不會出席的人身上。

女王62歲的次子安德魯王子（Prince Andrew）在美國被控性虐待的官司2月才剛和解，預料不會出席慶祝活動。

而女王另一個孫子哈利王子現在住在洛杉磯，王室聚集在白金漢宮陽台觀看空軍空中分列式時，哈利和他的美國妻子梅根預料也將缺席。

今天不僅是「白金禧」慶典開鑼，也是女王加冕69周年的日子。她1952年2月6日登基，1953年6月2日加冕。

慶祝英女王登基70年的活動2日起在倫敦盛大舉行。(路透)
慶祝英女王登基70年的活動2日起在倫敦盛大舉行。(路透)

英國 哈利 遊行

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