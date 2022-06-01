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CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

女王登基70周年 英國人暫拋通膨危機一連慶祝4天

中央社倫敦1日綜合外電報導
圖為人們走在通往白金漢宮的林蔭大道（The Mall）上。美聯社
圖為人們走在通往白金漢宮的林蔭大道（The Mall）上。美聯社

英國人今天暫時撇開惡性的通貨膨脹危機與對君主制未來的質疑，準備自明天展開一連4天的活動，慶祝英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年。

法新社報導，英國將自明天起一連4天進行慶祝女王登基70周年的「白金禧」(Platinum Jubilee）儀式，讓民眾暫時從1970年代以來首見的嚴重通膨中稍獲喘息。

酒吧、餐廳和零售業者也希望在經歷包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的困難時期後，能為慘澹生意帶來些許及時雨。

英國啤酒暨酒館協會（British Beer and Pub Association）說：「隨著太陽光在這4天照耀大地，我們希望看到酒吧花園裡擠滿民眾向女王陛下敬酒。」

英國目前的酒吧數量，比1952年女王登基時還少了數千家。

一旦96歲的女王辭世，英國民眾是否還會支持君主制，還是個問題。

隨著王儲查爾斯王子（Prince Charles）接手了母親更多的公務活動，民眾感覺到英國史上第一個也可能是最後一個的白金禧年，標誌著將展開新的一頁。

「太陽報」（The Sun）本週一項民調顯示，女王獲得91.7%的支持率，但查爾斯王子只獲得67.5%的支持率，還比不上兒子威廉王子（Prince William）的87.4%。

歷史學家塞爾頓（Anthony Seldon）在倫敦政治經濟學院（LSE）的一次討論中表示，不應低估君主制數百年來適應和生存的力量。但他也說，一旦解體時會帶來創傷，以及在接下來的2年、3年、4年內發生變革時也可能會。

與此同時，在通往白金漢宮的林蔭大道（The Mall）上，來自遠方的王室支持者冒著傾盆大雨提前幾天來到這裡露營。

51歲的加拿大人哈特（Angie Hart）說：「我們遇到了一些英國冰雹和風雨，但這是值得的。」

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