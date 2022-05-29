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日駙馬考律師2度落榜⋯簽證告急 動用真子老本謀出路

編譯中心／綜合28日電
與丈夫小室圭（左）一同移居紐約的真子（右），接下來恐怕得面臨在美簽證問題。（Getty Images）
與丈夫小室圭（左）一同移居紐約的真子（右），接下來恐怕得面臨在美簽證問題。（Getty Images）

日本秋篠宮文仁親王長女真子去年在爭議聲中，執意下嫁平民小室圭，並低調移居美國紐約。小室圭努力在紐約取得律師執照，然而日媒報導，他二度考試落榜，讓夫妻倆面臨簽證失效窘境；現在傳出小室圭將動用妻子過去30年存下的1億日圓（約78.6萬美元），申請E-2投資人簽證。

綜合日媒報導，小室圭目前持的是留學生OPT簽證，真子則是持配偶簽證，不過預計最早將於5月失效。小室圭取得律師執照之夢破滅後，夫妻倆將面臨在美簽證問題。

據悉，近期在紐約的日本人社群傳言表示，小室圭正在考慮申請E-2投資人簽證。該簽證主要發給在美國創立、購買公司的投資者，有效期限最長為5年，到期後若公司可以持續運營，將可以再申請延簽。不過根據申請辦法，美國E-2投資人簽證須由日本駐美大使館核發，申請人必須準備好事業計畫和資金，繳交相關文件後，由大使館判斷事業能否成功營運。

據報導，小室圭這次又得委屈妻子，將動用真子過去30年來的存款。據悉真子還是日本皇室成員時，每年都有高達915萬日圓（約7.1萬美元）的皇族費，加上她曾在博物館工作超過5年，因此媒體預計，她名下的存款可能破億。

由於真子目前使用配偶簽證在美居留，因此只能在紐約大都會藝術博物館擔任志工。不過，如果小室圭取得E-2簽證，那身為配偶的真子就能在美國從事正職工作並支領薪資；然而這種做法也有風險，因為如果小室圭經商失敗，兩人的簽證就會雙雙失效。

簽證 投資 日本

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