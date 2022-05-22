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哈利與梅根自食苦果？被查理與威廉父子聯手排擠

記者蘇詠智／即時報導
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根自從前年主動發表「卸下皇室重要成員身分」聲明後，就被皇室人員視為直接宣戰，接下來的兩年多，彼此陷入僵局，而他們在去年接受歐普拉電視專訪、公然點出皇室運作的問題，再度激怒皇室人員及貴族親戚。直到今年，哈利和梅根趁著赴荷蘭出席「永不屈服」運動會的空擋旋風返英，和伊莉莎白二世女王再度見到面，女王邀他們6月再回來參加自己就位70周年的「白金禧」慶典，兩人也屆時要帶著兒女一起回來。

看似逐漸破冰的舉動，其實背後暗藏玄機，哈利與梅根不久後就被揭露不會有機會和女王一起現身白金漢宮的陽台、和等候在外的民眾與各國媒體揮手致意，表面上是說「女王親自下令」限制只有目前參與多項皇室勤務的重要成員們才能參加，哈利與梅根既然早就主動卸下皇室重要成員的身分，當然就不會被排進「白金漢宮陽台」的這一個環節，然而陰謀論滿天飛，早先有傳皇室人員是哈利與梅根如大敵，料定他們是打算藉著此活動來自我宣傳，因此趕快將他們排除，免得他們稱心如意，他們後來有透過友人表示，他們自己就沒有爭取要參加「白金漢宮陽台」的這一個部分，以示自身並非那麼愛出風頭、連女王的光彩都想搶。

可惜八卦刊物才不會放過這麼一個炒話題的好機會，專門報導明星與名人八卦的「Star」，稱不讓哈利和梅根參與「白金漢宮陽台」活動，跟女王並沒有直接關係，做主的是兩個英國王儲—哈利的父親查理與大哥威廉。他們早就以「未來國王」自居，視哈利與梅根為混亂的來源，對哈利和梅根的恨意難消，藉著機會排擠他們，雖然手段不夠光彩，卻也不是毫無來由，哈利和梅根又早就放話要帶著各方好奇的小女兒莉莉首度在英國亮相，勢必搶走不少人的鋒頭，查爾斯與威廉預先防備亦是情有可原。

哈利（右）和梅根一舉一動都受到矚目，也容易被批評。（路透資料照片）
哈利（右）和梅根一舉一動都受到矚目，也容易被批評。（路透資料照片）
英國皇室貴族在白金漢宮陽台向民眾致意，一直是皇室慶典的重要環節。（路透資料照片）
英國皇室貴族在白金漢宮陽台向民眾致意，一直是皇室慶典的重要環節。（路透資料照片）

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