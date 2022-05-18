我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

女王來了 「同名」倫敦地鐵通車前夕 本尊拄杖驚喜現身

編譯中心╱綜合17日電
高齡96歲的英國女王前往倫敦帕丁頓車站，滿面笑容地參觀新的「伊麗莎白線」。(美聯社)
高齡96歲的英國女王前往倫敦帕丁頓車站，滿面笑容地參觀新的「伊麗莎白線」。(美聯社)

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）近期因健康問題，鮮少出席公開活動，她今天驚喜現身，視察以她為名、通車在即的倫敦最新地鐵路線。

中央社引述法新社報導，高齡96歲的女王前往倫敦帕丁頓車站（Paddington Station），滿面笑容地參觀新的「伊麗莎白線」（Elizabeth line）。這條新地點線旨在加速倫敦市內外交通運輸。

女王身穿黃色羊毛大衣，戴著有花飾的帽子，拄著拐杖搭乘電梯下樓到月台上，與兒子愛德華王子（Prince Edward）會合。官方原本宣布女王不會出席，並由愛德華王子參加此次活動。

女王最近很少參加王室官邸之外的活動，她因為行動不便，缺席本月10日登場的國會開議大典。這是她創紀錄的在位70年期間，第3次錯過國會開議大典。

伊麗莎白線將於5月24日部分向公眾開放。這條地鐵線原定2018年開放，此後受到施工與複雜訊號系統問題影響而延宕至今。

該地鐵線完工後將可連接倫敦以西約56公里的瑞丁（Reading）到以東約33公里的申菲爾德（Shenfield），中途可在希斯羅機場（Heathrow）停靠。

高齡96歲的英國女王前往倫敦帕丁頓車站，滿面笑容地參觀新的「伊麗莎白線」。(美聯...
高齡96歲的英國女王前往倫敦帕丁頓車站，滿面笑容地參觀新的「伊麗莎白線」。(美聯社)

地鐵 英國女王 機場

上一則

勝負未分 烏軍棄守亞速廠 東北部傳捷報

下一則

開戰3個月來 澤倫斯基夫婦首合體

延伸閱讀

伊麗莎白線即將通車 英國女王驚喜現身視察

伊麗莎白線即將通車 英國女王驚喜現身視察
賀英女王「白金禧」 阿湯哥偷打片挨轟

賀英女王「白金禧」 阿湯哥偷打片挨轟
哈利、梅根為何要「脱英」？王室評論員：留下來休想紅

哈利、梅根為何要「脱英」？王室評論員：留下來休想紅
哈利、梅根「脱英」有苦衷？皇室評論員：留下來休想紅

哈利、梅根「脱英」有苦衷？皇室評論員：留下來休想紅

熱門新聞

華盛頓郵報8日報導，世界各地的研究人員正努力了解過去2年多的疫情期間能避免感染新冠病毒的人，希望找到更好的預防措施和更有效的治療方法。路透

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

2022-05-12 23:49
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在大陸網路熱傳。（截圖自影片）

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

2022-05-13 06:03
北韓領導人金正恩。（美聯社）

有大事發生？北韓傳「國家級問題」 下令全國封鎖

2022-05-10 20:50
俄羅斯總統普亭，攝於11日。美聯社

俄烏戰爭何時落幕？烏軍情首長曝「結束時刻」：俄政變進行中

2022-05-14 08:59
俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

2022-05-09 16:15
烏克蘭當局宣布在馬立波被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠的戰事已於16日晚間畫下句點，烏克蘭軍方表示那裡的「戰鬥任務」已結束，並報告說士兵正在撤離。(路透)

烏軍宣布馬立波戰鬥任務結束 亞速工廠士兵撤俄占領區

2022-05-16 20:44

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案