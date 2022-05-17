查理王儲將代英女王訪加拿大 繼位民調聲勢上漲

查理王子日前代替女王伊麗莎白二世參加英國國會開議大典。(美聯社)

由於英國女王 伊麗莎白二世年事已高且健康狀況不佳，王儲查理比以往更被外界關注未來的角色，本周他將代表母親出訪加拿大。

96歲的英女王在位70年寫下歷史，隨著她的治理接近尾聲，王位繼承人的一舉一動都越來越受到關注。上周，73歲的查理王子在最後一刻代替女王參加英國國會開議大典，這也是女王近60年來首度缺席，清楚顯示查理繼任成為國王的漫長等待即將結束。

此外，女王15日微笑出席在溫莎舉辦的白金禧年慶祝活動，但她必須拄著拐杖。當時她現身溫莎城堡附近「馳騁在歷史長河中」（Gallop through History）晚會的皇家 包廂，觀眾起立向女王致敬，晚會眾星雲集，包括好萊塢男星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）和英國女星海倫米蘭（Helen Mirren）均出席。

英國女王伊麗莎白二世出席白金禧年慶祝活動，她的健康狀況引人擔憂。(路透)

英國市調公司「輿觀」（YouGov）在本周進行的一項民意調查結果顯示，如今認為女王應該退位的受訪者比例，從上個月的25%上升到34%。但仍有49%的受訪者表示，伊麗莎白二世應該繼續擔任女王。

同時，查理王儲聲勢上漲，36%的民眾相信他會成為好國王，比上個月多了4個百分點。