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經歷健康疑慮 英女王拄杖現身白金禧年慶祝晚會

中央社溫莎16日綜合外電報導
女王拄著拐杖抵達溫莎城堡舉辦的白金禧年（Platinum Jubilee）慶祝活動。美聯社
女王拄著拐杖抵達溫莎城堡舉辦的白金禧年（Platinum Jubilee）慶祝活動。美聯社

高齡96歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天微笑出席在溫莎舉辦的白金禧年（Platinum Jubilee）慶祝活動。

數天前，英女王由於健康狀況不佳，加上年事已高，將近60年來首次缺席國會開議大典（State Opening of Parliament）。

女王拄著拐杖來到溫莎城堡附近「馳騁在歷史長河中」（Gallop through History）晚會的皇家包廂。

觀眾起立向女王致敬。晚會眾星雲集，包括好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）和英國女星海倫米蘭（Helen Mirren）均出席。

女王近來罕見現身公開場合，她13日在同一個場地舉辦的皇家溫莎馬展（Royal Windsor Horse Show）待了將近1小時。

女王上周並沒有替英國國會開議，為1963年以來首次。

官員稱女王因為「偶發性的行動不便問題」缺席，據稱這是自去年開始困擾女王的問題，令她難以步行或站立。

女王去年10月曾無預期住院一天，並因太過虛弱取消一系列公開活動。她上次在公開場合現身是3月在西敏寺（Westminster Abbey）出席亡夫菲立普親王的追思禮拜。

在那次活動中，女王走路時拄著手杖，並需要協助坐到座位上。

女王越來越少現身，加上今年稍早曾經確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），令各界越來越憂心她的健康狀況。

為慶祝女王登基70周年，6月初將舉辦4天公開慶祝活動，包括閱兵儀式、選美，以及野餐和演唱會。

英國女王 皇家 湯姆克魯斯

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