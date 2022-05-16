我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

哈利、梅根為何要「脱英」？王室評論員：留下來休想紅

記者蘇詠智／綜合報導
梅根（左）與哈利被認為離英赴美更有發展空間。（路透資料照片）
梅根（左）與哈利被認為離英赴美更有發展空間。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根在兩年多前鬧出「脫英」風暴，也從此主動卸下王室重要成員的身分，此後他們到美國打天下，幾度在公開訪問中質疑王室的運作，彼此關係陷入谷底，英國多數民眾也對哈利和梅根不諒解。然而在王室專書作者伊恩洛伊德的眼中，兩人離開英國有不得已的苦衷，因為他們如果繼續待在英國，一輩子只能活在哈利的兄嫂威廉、凱特的陰影之下。

伊恩洛伊德解釋，英國王室始終有個不變的傳統：要繼承王位的嫡長子最大，其他兄弟姊妹都是來支援、不可以更出鋒頭，必要時也必須犧牲。近百年來，非長子接任王位除非是像伊莉莎白二世女王的父親喬治六世，因兄長愛德華「不愛江山愛美人」退位，才有機會接手，在喬治六世去世後，長女伊莉莎白接掌王位，而女王的長子王儲查理也是未來英國王位繼承人，查里的下一任就會是他的長子威廉，哈利雖然也是未來英王的兒子，卻不是能繼位的長子，照理就是該安分待在自己的位子上，不要妄想能比兄長出鋒頭，也要配合一切做犧牲，偏偏他本身就不願意接受這種待遇，娶了梅根之後更受到她的影響而不想再吞忍。

凱特（左起）、威廉是未來英國的王后與國王，皇室的重視程度遠超過哈利、梅根。（路透...
凱特（左起）、威廉是未來英國的王后與國王，皇室的重視程度遠超過哈利、梅根。（路透資料照片）

根據伊恩洛伊德的看法，哈利與梅根要是繼續待在英國，就算還是重要王室成員，也只能被威廉與凱特的光環籠罩，不會有太多自己的空間，他們脫英離美，固然會引起軒然大波，亦是不得不然，到美國才能讓他們更被外界看到。

英國 哈利 梅根

上一則

英：布署烏克蘭俄軍已折損1/3 在烏東進攻時程大落後

下一則

芬蘭總統知會決定入北約 訝異普亭「態度冷靜」

延伸閱讀

哈利、梅根「脱英」有苦衷？皇室評論員：留下來休想紅

哈利、梅根「脱英」有苦衷？皇室評論員：留下來休想紅
哈利、梅根返英亮相打鬼主意 皇室人員不讓他們如意？

哈利、梅根返英亮相打鬼主意 皇室人員不讓他們如意？
大嫂用心良苦？凱特傳維持與哈利的聯繫 卻覺得他變了

大嫂用心良苦？凱特傳維持與哈利的聯繫 卻覺得他變了
女王同意哈利、梅根下月帶兒女返英 但不准「上陽台」

女王同意哈利、梅根下月帶兒女返英 但不准「上陽台」

熱門新聞

俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

2022-05-09 16:15
華盛頓郵報8日報導，世界各地的研究人員正努力了解過去2年多的疫情期間能避免感染新冠病毒的人，希望找到更好的預防措施和更有效的治療方法。路透

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

2022-05-12 23:49
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在大陸網路熱傳。（截圖自影片）

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

2022-05-13 06:03
北韓領導人金正恩。（美聯社）

有大事發生？北韓傳「國家級問題」 下令全國封鎖

2022-05-10 20:50
馬斯克回嗆俄國聯邦太空總署署長。(美聯社)

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

2022-05-09 11:40
俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭(中)在閱兵大典發表簡短談話。（路透）

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

2022-05-09 04:35

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人