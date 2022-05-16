哈利、梅根為何要「脱英」？王室評論員：留下來休想紅

梅根（左）與哈利被認為離英赴美更有發展空間。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 在兩年多前鬧出「脫英」風暴，也從此主動卸下王室重要成員的身分，此後他們到美國打天下，幾度在公開訪問中質疑王室的運作，彼此關係陷入谷底，英國多數民眾也對哈利和梅根不諒解。然而在王室專書作者伊恩洛伊德的眼中，兩人離開英國有不得已的苦衷，因為他們如果繼續待在英國，一輩子只能活在哈利的兄嫂威廉、凱特的陰影之下。

伊恩洛伊德解釋，英國王室始終有個不變的傳統：要繼承王位的嫡長子最大，其他兄弟姊妹都是來支援、不可以更出鋒頭，必要時也必須犧牲。近百年來，非長子接任王位除非是像伊莉莎白二世女王的父親喬治六世，因兄長愛德華「不愛江山愛美人」退位，才有機會接手，在喬治六世去世後，長女伊莉莎白接掌王位，而女王的長子王儲查理也是未來英國王位繼承人，查里的下一任就會是他的長子威廉，哈利雖然也是未來英王的兒子，卻不是能繼位的長子，照理就是該安分待在自己的位子上，不要妄想能比兄長出鋒頭，也要配合一切做犧牲，偏偏他本身就不願意接受這種待遇，娶了梅根之後更受到她的影響而不想再吞忍。

凱特（左起）、威廉是未來英國的王后與國王，皇室的重視程度遠超過哈利、梅根。（路透資料照片）

根據伊恩洛伊德的看法，哈利與梅根要是繼續待在英國，就算還是重要王室成員，也只能被威廉與凱特的光環籠罩，不會有太多自己的空間，他們脫英離美，固然會引起軒然大波，亦是不得不然，到美國才能讓他們更被外界看到。