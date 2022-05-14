哈利、梅根返英亮相打鬼主意 皇室人員不讓他們如意？

梅根（左起）、哈利、伊莉莎白二世女王即將再度公開面對面，外界都拭目以待。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 自皇室出走兩年多，將於下個月的伊莉莎白二世女王即位70周年「白金禧」慶典上再度於皇室大活動上亮相。對於哈利和梅根這兩年多來在公開場合批評皇室運作，皇室人員與眾多英國人民對他們的印象差到極點，因此對於他們願意再回到英國、和其他皇室重要成員合體亮相，不免提高警覺、懷疑他們背後動機，媒體也猜測皇室絕對已對他們這次的參與程度最好防備，不可能讓他們再出亂子。

哈利、梅根曾經為了維護自身的隱私槓上英國八卦刊物，因此媒體對他們的圍剿也相當猛烈，兩人此番高調返英，被推測背後必有盤算，且很大的可能性，是為了再次鞏固他們的「皇室貴族」品牌，免得過去兩年多他們和英國皇室的距離太遠，失去讓外界感興趣的原因。英國媒體深信哈利與梅根不可能完全將皇室的招牌拋開，倘若沒有皇室的光環他們就啥也不是，所以絕對會把握機會牢牢巴著皇室不放，就算過去隔空互罵、鬧得有點僵，他們仍然會在必要時藉皇室來炒自身的人氣，「白金禧」即是最佳場合，因為這是全球關注的大事。

向來和哈利與梅根針鋒相對的英國「每日郵報」，皇室新聞編輯蕾貝卡英格莉許認為皇室人員早就規畫好了，所有相關活動都會嚴密的監控，也擬好多套劇本，到時候皇室貴族們都是照本演出，休想有脫稿表現的空間，而哈利與梅根這對「麻煩人物」，不只嚴格管控他們的出場時機，也會盡可能讓他們有機會出怪招的時間減到最小，他們想趁這次活動搶風頭、替自己行銷，門都沒有。

如果照這樣來看，皇室對哈利與梅根嚴陣以待，哈利和梅根本來的如意算盤恐怕很難再打，屆時誰又棋高一著？只能拭目以待。