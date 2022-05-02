梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 面臨大危機？兩人之前與Netflix簽下高價合約，要在該平台打造影集、紀錄片集、兒童節目等，約簽了一年多，兩人啥也沒端出來，好不容易有一齣卡通影集「Pearl」在籌拍中，Netflix近日也決定不再繼續做下去，該卡通等於胎死腹中，最痛恨哈利與梅根的英國民眾和媒體，已忍不住冷嘲熱諷，稱他們對老美的吸引力已經明顯減弱、蜜月期快結束，未來只怕黯淡無光。

哈利與梅根當初執意要主動卸下英國皇室重要成員身分、搬家到美國，已經令廣大的英國人民不滿，之後他們又曾在歐普拉專訪中公開批評皇室的一些運作，更讓從小被教育要擁戴皇室的英國民眾恨之入骨，等著瞧他們在美國受挫、失意。雖然Netflix方面主動對「Pearl」喊卡，早先哈利與梅根前往荷蘭出席「永不屈服」運動會時所拍攝的一些內容，依舊在規畫要剪輯成紀錄片集，Netflix高層對與哈利、梅根合作還是抱持樂觀態度。

只是英國民眾對哈利和梅根的敵意深到很難消除，最新民調顯示，被問道「威廉王子是否該幫忙把哈利王子重新帶回皇室家族中？」有73%的意見是「不要」，哈利甭想指望故鄉的民眾。不過在美國，他也不一定還繼續吃得開，況且八卦刊物唱衰他與梅根在美國開始人氣下滑，詛咒他們很快會乏人問津，顯然留在美國也不一定是對的。