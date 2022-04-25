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都是梅根惹的禍？哈利與繼母卡蜜拉又翻臉 終極報復

記者蘇詠智／即時報導
八卦報導以封面故事稱心懷不滿的哈利將給予繼母卡蜜拉一次終極大報復。圖／摘自National Enquirer
八卦報導以封面故事稱心懷不滿的哈利將給予繼母卡蜜拉一次終極大報復。圖／摘自National Enquirer

英國皇室成員之間的愛恨情仇，永遠是外界關注的焦點。盛傳哈利王子即將推出一本新書，會把心中積壓多時不滿全部釋放，而各方預期他最大的攻擊目標，就是有望當上下一任英國王后的繼母卡蜜拉。專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，最新一期以封面故事來報導，哈利將在新書裡向卡蜜拉來個終極大報復，早先他的奶奶—伊莉莎白二世女王，在宣告全英民眾的即位70周年聲明中請求大家像支持她一樣來支持卡蜜拉當王后，哈利與妻子梅根遲遲沒有回應，不像兄嫂威廉、凱特很快就公開相挺，外界認為哈利打心裡就不希望卡蜜拉奪走本該屬於他生母黛安娜的王后之位。

如果熟知英國皇室幾位重要成員的生平，不難理解為何哈利對卡蜜拉仍然釋懷，因為當初卡蜜拉成為哈利父母查爾斯、黛安娜婚姻中的第3者，黛安娜最後和查爾斯離婚，查爾斯馬上把卡蜜拉扶正，黛安娜之後不幸在巴黎出車禍早逝，卡蜜拉這位小三也一直在英國人心目中成了最討人厭的女人，直到近年來哈利的妻子梅根三不五時公開攻擊皇室，才讓卡蜜拉的人氣度相形之下有爬升的趨勢。

「國家詢問報」指哈利對卡蜜拉的怒火，也是有經過一番轉變，其實卡蜜拉一度和他相處變得融洽，他還公開說過自己「百分之百愛這個女人」，但梅根一進門，情況就變了，哈利對卡蜜拉再度重拾敵意，且變得愈來愈忍受不了卡蜜拉，在知道卡蜜拉已經得到奶奶的許可、支持終將登上英國王后之位後，哈利決心在新書中揭開她的真面目，據傳查爾斯已經緊張兮兮，深怕心愛的另一半被兒子給深深傷害。

不過，「國家詢問報」並沒有講清楚，到底為何梅根會造成哈利對卡蜜拉的怒火再度燃燒？梅根究竟在背後扮演了什麼樣的角色？一切疑點重重，該刊物維持八卦報導一貫的標題聳動、內容卻不清不楚的作風，反而令讀者愈看愈迷惑。

哈利王子（右）與梅根的一舉一動都是外界矚目焦點。（路透資料照片）
哈利王子（右）與梅根的一舉一動都是外界矚目焦點。（路透資料照片）
卡蜜拉將成為英國王后，近來常是皇室公開活動上的重心。（路透資料照片）
卡蜜拉將成為英國王后，近來常是皇室公開活動上的重心。（路透資料照片）

哈利 英國 梅根

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