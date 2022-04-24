把人生演成連續劇？哈利、梅根被批就是超愛戲劇衝突

關於英國皇室的新書「宮廷報告」，剖析幾位招牌女性的生活。圖／摘自Amazon

英國哈利 王子自從娶了原本在美國當演員的梅根 之後，人生突然也變得像一齣連續劇，從婚禮時宛如現實世界的童話，到後來風波不斷，兩人甚至主動宣布要卸下皇室重要成員身分、震驚全球也讓其他的貴族親戚震怒，然後是搬離英國到了美國，在歐普拉的電視專訪中發表對皇室運作的不利言論引發彼此隔空交火等等，一連串的衝突與對立，難道都無法避免？最新上市的專書「宮廷報告」中，作者蒂娜布朗認為哈利和梅根就是著迷在這種處於戲劇化衝突的情緒中，才會有那麼多的紛擾。

「宮廷報告」其實也不只檢討梅根與哈利，查爾斯王子的前後兩任妻子黛安娜、卡蜜拉，威廉 王子的妻子凱特等，都是書中被剖析的對象。第娜揭露黛安娜生前與查爾斯的婚姻不幸，時常爭吵，對兩個兒子威廉、哈利有很大的影響，哈利一度捶打查爾斯的大腿罵道：「我恨你！你總是讓媽媽哭。」只是黛安娜也有自己任性的一面，讓哈利與威廉必須習慣交情很好的人們突然一下子在生命中消失，就像黛安娜後來與查爾斯的弟媳佛姬鬧翻，她的兩個女兒碧翠絲、尤琴妮連帶被封殺，這兩個堂妹跟哈利一直有很深的情誼，直到黛安娜去世，彼此才又恢復往來。

至於凱特則被稱「如果不是愛攀附權貴的媽媽促使，應該不會嫁給威廉」，梅根不僅過去演戲演得過癮，嫁入皇室後還在繼續演，光是在自己婚禮上要帶哪一個頭冠、試裝時鬧到與凱特互相把對方弄哭等等，沒有一件不令皇室人員頭大，甚至後者弄得舉世皆知，並不見得都是皇室人員惡意爆料，是因為在場人太多、根本很難防堵不外洩，皇室在她加入之後，本來就已經一堆的爭吵、糾紛更是少不了，快要比戲劇情節還要精彩刺激。