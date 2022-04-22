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英女王96歲生日低調過 「2歲捧臉萌照」曝光

編譯中心／綜合21日電
英國王室發布英女王2歲模樣的照片，慶祝她登基70周年。（取材自推特）
英國王室發布英女王2歲模樣的照片，慶祝她登基70周年。（取材自推特）

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）4月21日迎來96歲生日，英國王室20日在Twitter發布她與兩匹白馬的合照，預祝她的生日。

英國廣播公司（BBC）報導，伊莉莎白二世21日沒有選擇在居處溫莎城堡（Windsor Castle）慶生，而是前往王室在諾福克郡（Norfolk）的鄉間別墅，與家人朋友一起低調過節。

英國王室20日已率先在社交媒體上為女王慶生，同時也附上了一張女王與兩隻小白馬的合影，21日又再發布了一張女王在幼年時期的照片；女王的孫子威廉王子（Prince William）也在推特上向女王賀喜：「這對英國、大英國協還有世界上許多人來說都是一種振奮人心的好消息，在這個白金禧年中慶祝尤其特別。」

梅根出訪3天換7套裝 行頭近5萬挨批炫富

哈利王子與梅根馬克爾（Meghan Markle）近期出訪荷蘭出席殘疾軍事人運動會Invictus Games，英媒盤點梅根在短短三日行程之間，最少換上七套精品新款服飾，總值逾3.8萬英鎊（下同，約4.9萬美元），許多網友狂酸根本是炫富。

香港經濟日報報導，媒體盤點梅根所有衣著，發現此行最昂貴的行頭是Cartier項鍊，價格高達1.28萬英鎊。

英國女王伊麗莎白二世最新照片，牽著兩匹心愛的白馬合照。路透
英國女王伊麗莎白二世最新照片，牽著兩匹心愛的白馬合照。路透

英國女王 梅根 哈利

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