梅根想開了？不怕被罵只想講真話 被揭露因凱特很受傷

凱特的公眾形象一向完美。（美聯社資料照片）

英國 哈利王子之妻梅根 ，一舉一動都是各方矚目焦點。她即將在今夏正式在Spotify開個人的podcast節目，內容引發外界的好奇，有消息人士透露，她打算實話實說，不在意是否繼續惹怒英國皇室，顯然又可能會引起風波。

對於梅根，英國大眾從好奇、蜜月期到現在幾乎把她看成洪水猛獸，她的所有行為都會被放大檢視且被推論為惡意，其實她也清楚討厭她的酸民一大堆，早就沒有奢望能夠提升人氣，只想把自己的節目當成發聲管道，並且很後悔沒有早一點出來表明內心真正的感受，她寧可不受歡迎，也不願意保持沈默，無怪乎皇室人員都對她的節目嚴陣以待。

梅根在皇室眾家成員中，以和丈夫的大嫂凱特 關係最被矚目，兩人都是嫁進皇室、曾被預期能夠團結合作，變成皇室的有力支柱，無奈彼此性格不合，始終話不投機，最多僅能維持禮貌的距離。據「Heat 」雜誌報導，梅根極有可能在節目中表達對凱特真正的感覺，勢必吸引全球的目光。據稱梅根認為凱特身為英國未來王后，一直被保護得很好，「完美到幾乎不可能犯任何錯」，令老是被攻擊的她很受傷，也對凱特與其他皇室成員失望，這種酸溜溜的情緒將會在她節目中如何呈現？全球都在等著看。