我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比預期令人失望？財報季展開 股指全回落

電動車新創CEO：未來電池短缺會比晶片荒更嚴重

梅根想開了？不怕被罵只想講真話 被揭露因凱特很受傷

記者蘇詠智／即時報導
凱特的公眾形象一向完美。（美聯社資料照片）
凱特的公眾形象一向完美。（美聯社資料照片）

英國哈利王子之妻梅根，一舉一動都是各方矚目焦點。她即將在今夏正式在Spotify開個人的podcast節目，內容引發外界的好奇，有消息人士透露，她打算實話實說，不在意是否繼續惹怒英國皇室，顯然又可能會引起風波。

對於梅根，英國大眾從好奇、蜜月期到現在幾乎把她看成洪水猛獸，她的所有行為都會被放大檢視且被推論為惡意，其實她也清楚討厭她的酸民一大堆，早就沒有奢望能夠提升人氣，只想把自己的節目當成發聲管道，並且很後悔沒有早一點出來表明內心真正的感受，她寧可不受歡迎，也不願意保持沈默，無怪乎皇室人員都對她的節目嚴陣以待。

梅根在皇室眾家成員中，以和丈夫的大嫂凱特關係最被矚目，兩人都是嫁進皇室、曾被預期能夠團結合作，變成皇室的有力支柱，無奈彼此性格不合，始終話不投機，最多僅能維持禮貌的距離。據「Heat 」雜誌報導，梅根極有可能在節目中表達對凱特真正的感覺，勢必吸引全球的目光。據稱梅根認為凱特身為英國未來王后，一直被保護得很好，「完美到幾乎不可能犯任何錯」，令老是被攻擊的她很受傷，也對凱特與其他皇室成員失望，這種酸溜溜的情緒將會在她節目中如何呈現？全球都在等著看。

梅根據傳將在自己的podcast節目中實話實說，大爆英皇室內幕。（路透資料照片）
梅根據傳將在自己的podcast節目中實話實說，大爆英皇室內幕。（路透資料照片）
凱特（前排左一）與梅根（前排右一）的妯娌關係永遠是外界注意的焦點。（路透資料照片...
凱特（前排左一）與梅根（前排右一）的妯娌關係永遠是外界注意的焦點。（路透資料照片）

梅根 凱特 英國

上一則

美韓官員時隔兩周再會晤 強硬應對北韓核試挑釁

延伸閱讀

碰到梅根就繃緊神經 英皇室人員怕她作秀搶女王風頭

碰到梅根就繃緊神經 英皇室人員怕她作秀搶女王風頭
都怪卡蜜拉？哈利、梅根與查理重逢才15分鐘且氣氛冷

都怪卡蜜拉？哈利、梅根與查理重逢才15分鐘且氣氛冷
都怪卡蜜拉？哈利、梅根與查理重逢才15分鐘且氣氛冷

都怪卡蜜拉？哈利、梅根與查理重逢才15分鐘且氣氛冷
梅根暌違2年見女王 為紀錄片示好？

梅根暌違2年見女王 為紀錄片示好？

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
人在海外的烏克蘭巨商斯塔夫尼澤，透過網路攝影機發現他位於基輔的豪宅竟成俄軍藏身地，毫不猶豫把座標報告烏軍，將敵軍殲滅。（圖取自facebook.com/stavnitser）

烏克蘭富豪發現俄軍藏身自家豪宅 通報軍方殲滅

2022-04-11 16:11

超人氣

更多 >
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋