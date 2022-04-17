我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

都怪卡蜜拉？哈利、梅根與查理重逢才15分鐘且氣氛冷

記者蘇詠智／綜合16日電
哈利與梅根利用到荷蘭出席活動前先短暫返英，照樣受到矚目。（路透資料照片）
哈利與梅根利用到荷蘭出席活動前先短暫返英，照樣受到矚目。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，自從快兩年前從英國搬到美國居住，此後哈利只有偶爾返英，梅根就再也沒回去，直到近日他們要赴荷蘭出席「永不屈服」運動會的活動，才決定先短暫返英見家人再轉往荷蘭。英國媒體對他們的旋風返鄉高度重視，他們也先後和哈利的父親、王儲查理以及伊麗莎白二世女王見面，然而哈利對於父親與奶奶的態度大不同，和查理只見面15分鐘氣氛冷淡，接下來碰到女王奶奶，整個變得溫馨不少。

哈利和父親查理之間的關係，自從他和梅根執意要離開英國後就沒有好轉，接下來他們幾度對外放話批評英王室的運作，更加令可能很快就會成為下一任英王的查理無法忍受，而查理極力挺自己現任妻子卡蜜拉當上英國王后，也使懷念母親黛安娜的哈利不太開心，據傳哈利稍後會推出一本自己的回憶錄，當中可能會爆出許多關於卡蜜拉的不光彩猛料，查理擔憂不已，不知是否因為這樣，哈利和梅根、查理與卡蜜拉再碰面，想溫馨都溫馨不太起來。

查理再次見到小兒子與兒媳，據傳氣氛頗為冷淡。（路透資料照片）
查理再次見到小兒子與兒媳，據傳氣氛頗為冷淡。（路透資料照片）

根據英國「每日郵報」報導，查理在哈利和梅根出走後，幾度被他們的公開抨擊弄得心碎，到現在傷害仍在，不過他想到黛安娜去世前並沒有與她更多溝通，為了不重蹈覆轍，他還是願意花時間和哈利見面聊聊，試圖化解彼此的歧異，只不過哈利也只給他了15分鐘。

伊莉莎白二世女王與孫子之間的情感沒有外界想像的差。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王與孫子之間的情感沒有外界想像的差。（路透資料照片）

英國人最擁戴的伊麗莎白二世女王，倒是對哈利這個孫兒仍態度親切，「每日郵報」形容女王到現在只要聽到哈利在電話上，眼睛總是會亮起來，祖孫的感情無庸置疑，儘管哈利與梅根的公開放話她不一定喜歡，也都會發聲明反駁，然而彼此之間的情感騙不了人，哈利、梅根與女王的會面氣氛遠比他們和查理要溫暖不少。之前哈利與梅根因為把小女兒的名字拿女王的丈夫和父親叫她的綽號來用，被英國人痛批無理，可是女王也沒有公開發脾氣，反而很期待與這個小曾孫女兒見到面，哈利和梅根表示絕對會再回到英國，暗示女王很快會再見到他們，也會有機會見到她心心念念的曾孫亞契與這個一歲不到的小曾孫女，各方預期他們會等到女王即位70周年的「白金禧」慶祝活動時再返英。

哈利 英國 梅根

上一則

近百例歐美兒童患急性肝炎、少數須換肝 部分曾感染新冠

下一則

缺席濯足節後…英女王也不去復活節禮拜 52年來首次

延伸閱讀

都怪卡蜜拉？哈利、梅根與查理重逢才15分鐘且氣氛冷

都怪卡蜜拉？哈利、梅根與查理重逢才15分鐘且氣氛冷
梅根暌違2年見女王 為紀錄片示好？

梅根暌違2年見女王 為紀錄片示好？

2年多來首次 哈利與梅根連袂飛抵英國拜會女王

2年多來首次 哈利與梅根連袂飛抵英國拜會女王
哈利、梅根如願低調過日子？被指避世、根本沒名人朋友

哈利、梅根如願低調過日子？被指避世、根本沒名人朋友

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
人在海外的烏克蘭巨商斯塔夫尼澤，透過網路攝影機發現他位於基輔的豪宅竟成俄軍藏身地，毫不猶豫把座標報告烏軍，將敵軍殲滅。（圖取自facebook.com/stavnitser）

烏克蘭富豪發現俄軍藏身自家豪宅 通報軍方殲滅

2022-04-11 16:11

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區