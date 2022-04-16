都怪卡蜜拉？哈利、梅根與查理重逢才15分鐘且氣氛冷

哈利與梅根利用到荷蘭出席活動前先短暫返英，照樣受到矚目。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，自從快兩年前從英國搬到美國居住，此後哈利只有偶爾返英，梅根就再也沒回去，直到近日他們要赴荷蘭出席「永不屈服」運動會的活動，才決定先短暫返英見家人再轉往荷蘭。英國媒體對他們的旋風返鄉高度重視，他們也先後和哈利的父親、王儲查理以及伊麗莎白二世女王見面，然而哈利對於父親與奶奶的態度大不同，和查理只見面15分鐘氣氛冷淡，接下來碰到女王奶奶，整個變得溫馨不少。

哈利和父親查理之間的關係，自從他和梅根執意要離開英國後就沒有好轉，接下來他們幾度對外放話批評英皇室的運作，更加令可能很快就會成為下一任英王的查理無法忍受，而查理極力挺自己現任妻子卡蜜拉當上英國王后，也使懷念母親黛安娜的哈利不太開心，據傳哈利稍後會推出一本自己的回憶錄，當中可能會爆出許多關於卡蜜拉的不光彩猛料，查理擔憂不已，不知是否因為這樣，哈利和梅根、查理與卡蜜拉再碰面，想溫馨都溫馨不太起來。

根據英國「每日郵報」報導，查理在哈利和梅根出走後，幾度被他們的公開抨擊弄得心碎，到現在傷害仍在，不過他想到黛安娜去世前並沒有與她更多溝通，為了不重蹈覆轍，他還是願意花時間和哈利見面聊聊，試圖化解彼此的歧異，只不過哈利也只給他了15分鐘。

英國人最擁戴的伊莉莎白二世女王，倒是對哈利這個孫兒仍態度親切，「每日郵報」形容女王到現在只要聽到哈利在電話上，眼睛總是會亮起來，祖孫的感情無庸置疑，儘管哈利與梅根的公開放話她不一定喜歡，也都會發聲明反駁，然而彼此之間的情感騙不了人，哈利、梅根與女王的會面氣氛遠比他們和查理要溫暖不少。之前哈利與梅根因為把小女兒的名字拿女王的丈夫和父親叫她的綽號來用，被英國人痛批無理，可是女王也沒有公開發脾氣，反而很期待與這個小曾孫女兒見到面，哈利和梅根表示絕對會再回到英國，暗示女王很快會再見到他們，也會有機會見到她心心念念的曾孫亞契與這個一歲不到的小曾孫女，各方預期他們會等到女王即位70周年的「白金禧」慶祝活動時再返英。