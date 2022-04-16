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梅根暌違2年見女王 為紀錄片示好？

編譯中心／綜合15日電
英女王伊麗莎白二世（右起）最近與祕密返英的孫子哈利王子夫婦見面。（路透資料照片）
英女王伊麗莎白二世（右起）最近與祕密返英的孫子哈利王子夫婦見面。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，卸下王室身分搬到美國後，與王室日漸疏離，梅根更至少有兩年沒見過女王。最近兩人的發言人向「BBC」證實，在本月21日英女王即將慶祝96歲生日之際，哈利、梅根先前曾簡短停留溫莎堡拜會伊麗莎白二世女王，雙方關係似乎正逐漸破冰。

英媒「每日郵報」指出，哈利在去年4月的菲利普親王喪禮後，就再也沒見到女王，受疫情影響，往返英美兩地仍會受到限制，梅根最後一次見到女王，則是2020年3月出席大英國協日儀式，雖然梅根強調自己私下會與女王視訊，但已有很長一段時間未見到本人，也很久沒有回到英國。

哈利、梅根會再度見到女王，主因要前往荷蘭出席「永不屈服運動會」，期間先在英國溫莎堡短暫停留，並探望女王，消息指出，兩人是突然要求返家，再加上大兒子亞契、小女兒莉莉貝未同行，讓家庭內部曾有一些疑慮。

一名王室事務專家質疑，他們此舉「只是為了Netflix而消費英女王」，認為他們動機不單純。不過哈利、梅根強調是為了弭平以往的誤會而來，除了女王之外，也與查理王儲與夫人卡蜜拉見面。

哈利與梅根去年接受歐普拉訪問時，曾公開批評王室有種族歧視之嫌，哈利另在紀錄片《看不見的我》中，提到自己因為母親過世而陷心理低潮，當時王室卻不聞不問，再加上雙方因為分隔兩地，幾乎沒有見面，才傳出哈利、梅根與英國王室極度不合。

梅根 哈利 英國

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