我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

這下不妙了…日駙馬律師考又落榜 恐要打包離美

編譯中心／綜合14日電
2月舉行的紐約州司法考試放榜，日本真子公主(後)夫婿小室圭(前)再度落榜。（Getty Images）
2月舉行的紐約州司法考試放榜，日本真子公主(後)夫婿小室圭(前)再度落榜。（Getty Images）

日本真子公主的夫婿小室圭去年7月報考紐約州律師資格考試落榜後，今年2月再度挑戰。據日本放送協會（NHK）報導，紐約州司法考試已放榜，但「榜單上沒有小室圭的名字」。

據蘋果日報報導，小室圭今年2月份參加的紐約州律師考試結果，在台灣時間15日午夜過後公布於紐約州律師考試委員會網站，通過考試的名單上並沒有小室圭的名字。

不過，一名紐約律師透露，小室圭還得面臨簽證到期的問題。他研判小室圭現在的簽證仍是美國給留學生的「OPT簽證」。該簽證是美國讓大學或是研究所留學生在畢業之後的一年內，能待在美國尋找與專業領域相關工作。而小室圭去年5月自福坦莫大學（Fordham University）畢業，若是無法順利就職，可能最快5月、最晚7月就不能使用目前的簽證留在美國，小室圭以及真子可能就得回到日本。

有日本政府相關人士透露，小室圭正與日本外務省討論簽證問題。但簽證核發事關國家主權，即使動員外務省以及紐約大使館，小室圭可能也很難獲得滿意的答案。

小室圭去年7月首次參加紐約州律師資格考試，可惜不幸落榜，之後他在當地知名律師事務所當法務助理，一邊工作一邊準備再挑戰今年2月的考試。

根據紐約州律師考試委員會，約有3000人參加2月份的考試，合格率為45%，其中重考合格率為30%。

簽證 紐約州 日本

上一則

80歲國寶主播獲賜豪宅 緊牽金正恩喜看房

下一則

抗俄進入第50天 澤倫斯基：數百萬烏克蘭人共同的成就

延伸閱讀

日駙馬小室圭重考紐約律師又落榜？日媒：恐因此被迫返國

日駙馬小室圭重考紐約律師又落榜？日媒：恐因此被迫返國
北加庫比蒂諾夫婦從事H1-B簽證詐欺十多年 遭聯邦起訴

北加庫比蒂諾夫婦從事H1-B簽證詐欺十多年 遭聯邦起訴
紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增
稅務漫談／持J-1簽證報稅 因身分而異

稅務漫談／持J-1簽證報稅 因身分而異

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

2022-04-08 09:22
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫。路透

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

2022-04-08 10:24

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創