這下不妙了…日駙馬律師考又落榜 恐要打包離美

2月舉行的紐約州司法考試放榜，日本真子公主(後)夫婿小室圭(前)再度落榜。（Getty Images）

日本 真子公主的夫婿小室圭去年7月報考紐約州 律師資格考試落榜後，今年2月再度挑戰。據日本放送協會（NHK）報導，紐約州司法考試已放榜，但「榜單上沒有小室圭的名字」。

據蘋果日報報導，小室圭今年2月份參加的紐約州律師考試結果，在台灣時間15日午夜過後公布於紐約州律師考試委員會網站，通過考試的名單上並沒有小室圭的名字。

不過，一名紐約律師透露，小室圭還得面臨簽證 到期的問題。他研判小室圭現在的簽證仍是美國給留學生的「OPT簽證」。該簽證是美國讓大學或是研究所留學生在畢業之後的一年內，能待在美國尋找與專業領域相關工作。而小室圭去年5月自福坦莫大學（Fordham University）畢業，若是無法順利就職，可能最快5月、最晚7月就不能使用目前的簽證留在美國，小室圭以及真子可能就得回到日本。

有日本政府相關人士透露，小室圭正與日本外務省討論簽證問題。但簽證核發事關國家主權，即使動員外務省以及紐約大使館，小室圭可能也很難獲得滿意的答案。

小室圭去年7月首次參加紐約州律師資格考試，可惜不幸落榜，之後他在當地知名律師事務所當法務助理，一邊工作一邊準備再挑戰今年2月的考試。

根據紐約州律師考試委員會，約有3000人參加2月份的考試，合格率為45%，其中重考合格率為30%。