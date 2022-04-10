威廉超氣梅根在電視上攻擊凱特 哈利新書將讓他更怒？

曾經親密的威廉（左）與哈利兩兄弟，現在針鋒相對。（路透資料照片）

去年春天，英國哈利 王子與妻子梅根 接受歐普拉電視專訪，梅根在全球觀眾面前表示自己曾被傳在婚禮前試裝時，把哈利的大嫂凱特 氣哭，其實是反過來，凱特才把她氣哭，引發熱烈的討論。英國王室稍後就發了聲明，稱所有人的記憶對此事認知並不同，含蓄替凱特挽回顏面，不過根據哈利的母親黛安娜生前友人蒂娜布朗透露，凱特的丈夫威廉王子，對於梅根這番話氣憤到不行，認定梅根算準凱特不可能公開回應此事，故意先捅她一刀。

哈利（左起）、威廉、梅根、凱特之間有複雜難解的結。（路透資料照片）

儘管所謂的「氣哭事件」，最早是王室有人傳出來，充滿對梅根的惡意，但王室作業原則向來是保護王儲優先，不管誰氣哭誰，王室的立場一定是梅根氣哭凱特，當然很難忍受梅根膽敢利用媒體做出相反的陳述。

但比起這點風波，蒂娜布朗認為，盛傳哈利今年要推出自己的專書，裡面要大爆王室猛料，這才會讓威廉更暴跳如雷，蒂娜預期哈利會透過這本書狠狠攻擊父親查理與他無法忍受的繼母卡蜜拉。

查爾斯與卡蜜拉極有可能被爆出影響形象的猛料。（路透資料照片）

由於查理和卡蜜拉成為英國下一任國王、王后的態勢已很明顯，在他們之後，接棒的就會是威廉與凱特，因此兩對王儲夫婦近來彷如「命運共同體」，最忌諱有破壞王室在民眾心目中形象、動搖君主立憲制度危及王室存在的舉動，偏偏哈利與梅根三不五時就來一下，令威廉感到像芒刺在背，無法放心。

不過蒂娜卻認為，哈利的書中不至於攻擊到奶奶伊莉莎白二世，或是嫂嫂凱特，因為他其實蠻喜歡凱特這個大嫂。