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哈利&梅根、威廉&凱特又槓上 這一次竟然他們贏了？

記者蘇詠智／即時報導
威廉王子（左）和妻子凱特深受英國民眾喜愛。（路透資料照片）
威廉王子（左）和妻子凱特深受英國民眾喜愛。（路透資料照片）

英國威廉哈利兩位王子與他們各自妻子之間的心結和恩怨，總被外界放大檢視，與各自解讀，尤其是兩邊比一比的話題更是永不退燒，雖然威廉和妻子凱特在英國與遠比哈利與妻子梅根受歡迎，但到了大西洋對岸的美國，情況就不一定一樣，哈利與梅根未必較不吃香。

近日英國媒體最關注的娛樂花邊之一，就是號稱「除皇室之外第2家族」的貝克漢一家，將迎來長子布魯克林的婚禮，由於歐美習俗婚禮費用由女方出，而布魯克林的另一半又是出身自億萬豪門的「變形金剛4：絕跡重生」女主角妮可拉佩茲，據傳光是婚禮總預算就達300萬英鎊（391萬美元），自然具備「世紀婚禮」的氣勢，雙方都廣邀名流出席，據稱貝克漢一家的賓客名單上，就有哈利和梅根的名字。

這場豪華的婚禮會在美國佛州的棕櫚灘舉辦，住在美國西岸的哈利和梅根搭機過去只需要5個多小時，勢必比要從英國出發的威廉和凱特方便一些，早先歐美媒體還有傳，大衛與維多莉亞貝克漢和威廉、哈利夫妻的交情都很深厚，兩位王子的婚禮他們都曾受邀出席，因而輪到他們自己的大兒子要結婚，理論上應該兩位王子都要邀請，卻似乎只有哈利和梅根受邀，澳洲新聞節目的皇室評論員不免質疑：「這樣是擺明了忽視威廉和凱特嗎？」

自從哈利與梅根離開英國、搬到美國，就再也沒與威廉、凱特夫妻4人合體，即便哈利與威廉的爺爺菲利浦親王葬禮，梅根也因懷孕不克返英，只有哈利一個回去出席，布魯克林貝克漢就算有天大的面子，也很難在婚禮上邀到兩對皇室夫妻都到齊，況且兩邊心結仍深，見面也只是添尷尬，不如就二選一省得麻煩。

不過哈利與梅根之前為了要求警方派員在他們返英時保護被拒絕，乾脆不回英國出席菲利浦親王相關追思活動，招來輿論抨擊，現如果開開心心去幫貝克漢一家長子的婚禮增添光彩，絕對會被英國媒體繼續追著打，兩人是否真會在婚禮上現身？也還得等著瞧。

布魯克林貝克漢（左）即將娶回妮可拉佩茲。圖／摘自IG
布魯克林貝克漢（左）即將娶回妮可拉佩茲。圖／摘自IG
哈利王子（左）和妻子梅根在美國比較吃香。（路透資料照片）
哈利王子（左）和妻子梅根在美國比較吃香。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

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