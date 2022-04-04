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梅根擺明衝著女王來 皇室中的她受夠了 要逼哈利制止

記者蘇詠智／即時報導
薩拉廷德爾是英國女王的外孫女，和女王很親近。（路透資料照片）
薩拉廷德爾是英國女王的外孫女，和女王很親近。（路透資料照片）

英國哈利王子的妻子梅根，即將於6月在Spotify上推出podcast節目，這也是她與哈利和Spotify簽訂高價合約多時之後，各方終於等到她端出成品，本來是各方矚目的大事，但英國皇室成員可是快要氣炸，因為伊莉莎白二世女王的即位70年「白金禧」活動也將在6月登場，以皇室向來極重視尊卑的傳統，女王這麼重要的慶典，只能是6月唯一的焦點，其他人都不可以有任何搶風頭的行為，梅根在同個月內推出podcast節目簡直是刻意要跟女王爭搶媒體關注，白目至極。

根據「New Idea」 雜誌，皇室成員當然都很不滿，不過氣到決定跳出來喝令哈利制止梅根的，卻是鮮少引來話題的哈利表姊—安公主之女薩拉廷德爾。薩拉的母親安公主是王儲查爾斯的妹妹，但比哥哥還要保護母親，薩拉頗有乃母之風，也與女王外婆向來親近，認為有必要出面維護外婆，受不了表弟與他的妻子在外婆已至生命的暮年還要耍著她玩。

「New Idea」稱皇室其他人看到一向不高調的薩拉願意跳出來與哈利「溝通」、好讓梅根不要太超過，都感到很慶幸，因為他們相信哈利一定會聽薩拉的話。但專門打臉八卦的網站，稱女王「白金禧」是在6月初，梅根的podcast正式推出日期未定，甚至有些媒體還預期是在夏末，哪會有現在就知道彼此會打到的道理？

梅根（左起）與哈利，老是被八卦刊物塑造成與伊莉莎白二世女王不和。（路透資料照片）
梅根（左起）與哈利，老是被八卦刊物塑造成與伊莉莎白二世女王不和。（路透資料照片）

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