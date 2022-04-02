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威廉、凱特學人精？向哈利、梅根有樣學樣炒人氣

記者蘇詠智／即時報導
威廉與凱特也開始努力經營社群網站，急起直追。（路透資料照片）
威廉與凱特也開始努力經營社群網站，急起直追。（路透資料照片）

英國皇室成員之間的人氣大戰，永遠沒完沒了。按照皇室作業的最高指導原則：沒有人可以比女王更受歡迎、非王儲也絕對不能比王儲更被愛戴，成為很多人猜測的哈利王子與妻子梅根待不下去真正主因。哈利過去在媒體上塑造出輕鬆、隨性、比較沒那麼嚴肅也更親民的形象，梅根則從在好萊塢當演員時已很擅長透過社群發文來拉抬人氣，等她嫁進英國皇室，給皇室其他人都好好來了一場教育。

受到哈利和梅根的啟發、開始積極攻網路足群的就是哈利的大哥、有朝一日要接掌英國國王之位的威廉，和他的妻子凱特。身為長子又是王儲之一，威廉早就以英國領袖自居，所以行事謹慎也保守，眼看不太有包袱的哈利和梅根打網路戰成果斐然，不得不開始思考過去皇室對社群網站的經營總是顯得動作慢好幾拍、骨子裡對網路聲量仍然存疑，不太願意全面擁抱這一塊，可是哈利和梅根實際證明了皇室要重新包裝、才能在新的時代下不被淘汰，因此威廉與凱特也有樣學樣，網站發文變得愈來愈勤快，也不在乎分享一些生活情況，和伊莉莎白二世女王的那種傳統作風，已經有了很大的改變。

事實上，威廉被爆還有心改革女王奶奶信守的「不要抱怨、不要解釋」的信條，過去就是因為女王很少直接把自身碰到的任何不平都拿出來講，相較於愛開砲的哈利與梅根，令人感到皇室成員與民眾是很有距離的，威廉正打算破除這條限制，以後也能適度的抱怨，讓大家知道皇室生活並非如童話般完美，他們也會有他們的困擾，皇室成員與民眾之間並未橫亙巨大鴻溝。

哈利和梅根很擅於經營社群網站、炒熱人氣。（路透資料照片）
哈利和梅根很擅於經營社群網站、炒熱人氣。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

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