英女王神隱5個月現身 安德魯王子攙扶下出席亡夫追思會

英國女王伊麗莎白二世（前排右二）出席亡夫菲利普親王的追思禮拜，這是她確診後首度現身公開場合。女王拄著拐杖，在62歲二兒子安德魯王子（前排右一）協助下就座。這是安德魯王子在美國的性侵民事訴訟達成和解後，首次公開露面。（路透）

英國王室29日在西敏寺為去年4月逝世的菲利普親王舉行感恩追思禮拜，身體微恙的英國女王 伊麗莎白二世神隱5個月後，今天首度現身公開場合。隨行在一旁的是近期捲入性侵 醜聞的安德魯王子，此外，王儲查理夫婦、威廉 王子夫婦、英相強生等人都出席，獨缺哈利王子一家人。

菲利普親王去年以高齡99歲辭世，菲利普親王舉行葬禮的那段期間，英國仍實施嚴格防疫措施，僅30人能出席葬禮，女王也僅能獨坐哀悼亡夫。今天的追思禮拜則有1800人能夠出席，並有機會納入原訂計畫，包括進行講道、祈禱，並演奏菲利普親王親自挑選的音樂。

王室成員、外國王室代表與政要出席，加上傳統英格蘭教會禮拜，以及西敏寺外聚集的大批民眾。白金漢宮今天在追思禮拜開始前約2小時，才證實女王將會出席；當天女王從側邊入口進入西敏寺，拄著助行拐杖，在62歲的安德魯王子攙扶下就座。這是安德魯王子在美國的性侵民事訴訟達成和解後，首次公開露面。

安德魯王子和弟弟愛德華王子坐在第一排相鄰位置，他的大哥王儲查理、姊姊安妮公主和女王則隔著走道坐在另一邊。威廉王子夫婦、英相強生，以及摩納哥親王阿爾貝二世也出席。

外界大多數焦點都在女王的健康問題。下個月將滿96歲的女王自從去年10月底住院後身體狀況不佳，包括感染新冠肺炎後仍有輕微後遺症，加上走路與久站都有困難，已缺席公開活動數月，包括3月14日於最後一刻宣布不參加大英國協日慶祝活動。