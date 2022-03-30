我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

英女王神隱5個月現身 安德魯王子攙扶下出席亡夫追思會

編譯中心／綜合29日電
英國女王伊麗莎白二世（前排右二）出席亡夫菲利普親王的追思禮拜，這是她確診後首度現身公開場合。女王拄著拐杖，在62歲二兒子安德魯王子（前排右一）協助下就座。這是安德魯王子在美國的性侵民事訴訟達成和解後，首次公開露面。（路透）
英國女王伊麗莎白二世（前排右二）出席亡夫菲利普親王的追思禮拜，這是她確診後首度現身公開場合。女王拄著拐杖，在62歲二兒子安德魯王子（前排右一）協助下就座。這是安德魯王子在美國的性侵民事訴訟達成和解後，首次公開露面。（路透）

英國王室29日在西敏寺為去年4月逝世的菲利普親王舉行感恩追思禮拜，身體微恙的英國女王伊麗莎白二世神隱5個月後，今天首度現身公開場合。隨行在一旁的是近期捲入性侵醜聞的安德魯王子，此外，王儲查理夫婦、威廉王子夫婦、英相強生等人都出席，獨缺哈利王子一家人。

菲利普親王去年以高齡99歲辭世，菲利普親王舉行葬禮的那段期間，英國仍實施嚴格防疫措施，僅30人能出席葬禮，女王也僅能獨坐哀悼亡夫。今天的追思禮拜則有1800人能夠出席，並有機會納入原訂計畫，包括進行講道、祈禱，並演奏菲利普親王親自挑選的音樂。

王室成員、外國王室代表與政要出席，加上傳統英格蘭教會禮拜，以及西敏寺外聚集的大批民眾。白金漢宮今天在追思禮拜開始前約2小時，才證實女王將會出席；當天女王從側邊入口進入西敏寺，拄著助行拐杖，在62歲的安德魯王子攙扶下就座。這是安德魯王子在美國的性侵民事訴訟達成和解後，首次公開露面。

安德魯王子和弟弟愛德華王子坐在第一排相鄰位置，他的大哥王儲查理、姊姊安妮公主和女王則隔著走道坐在另一邊。威廉王子夫婦、英相強生，以及摩納哥親王阿爾貝二世也出席。

外界大多數焦點都在女王的健康問題。下個月將滿96歲的女王自從去年10月底住院後身體狀況不佳，包括感染新冠肺炎後仍有輕微後遺症，加上走路與久站都有困難，已缺席公開活動數月，包括3月14日於最後一刻宣布不參加大英國協日慶祝活動。

英國女王 威廉 性侵

上一則

「IQ僅69」馬國男運毒被判死 新加坡駁回上訴…近日絞刑

下一則

烏南尼古拉耶夫政府大樓遭俄飛彈擊中 至少12死 33人傷

延伸閱讀

神隱多月 英國女王出席亡夫追思禮拜

神隱多月 英國女王出席亡夫追思禮拜
英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生
安德魯王子「承認她受害」性侵案和解 估捐出千萬和解費

安德魯王子「承認她受害」性侵案和解 估捐出千萬和解費
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯占領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自臉書）

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

2022-03-24 09:42
烏克蘭國家警察第一副總長阿布羅斯金正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。畫面翻攝：Twitter/nexta_tv

交換孩子離開馬立波圍城 烏克蘭警察將軍願向俄軍投降

2022-03-25 07:07

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返