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威廉凱特抵巴哈馬 表態支持「改制共和國」

編譯中心／綜合26日電
英國威廉王子（右）和妻子凱特的加勒比海之旅抵達第3站巴哈馬，他25日表示，英國王室支持巴哈馬對於未來變更國體的決定。（路透）
英國威廉王子（右）和妻子凱特的加勒比海之旅抵達第3站巴哈馬，他25日表示，英國王室支持巴哈馬對於未來變更國體的決定。（路透）

英國威廉王子和妻子凱特的加勒比海之旅抵達第3站巴哈馬，他25日表示，英國王室支持巴哈馬對於未來變更國體的決定。

由於加勒比海地區正在衡量與英國君主制的關係，威廉夫婦此行碰上多場抗議。威廉在巴哈馬總督於首都拿索（Nassau）舉辦的接待儀式上，提到巴哈馬即將慶祝脫離英國殖民統治50周年，他說：「我知道你們期待明年慶祝獨立50周年，你們的黃金周年。」

他表示：「牙買加今年慶祝獨立60周年，貝里斯去年也慶祝獨立40周年。我想說的是：我們既感到驕傲且尊重你們對於未來的抉擇。」他還說：「關係將深化發展，友誼將長存。」

貝里斯、巴哈馬和牙買加都在考慮追隨巴貝多改制為共和國，不再奉英國女王為國家元首。而威廉王子的發言是至今最清楚表態，顯示英國王室將會支持這3個國家的決定。

威廉王子和凱特出訪是為了紀念英國女王伊麗莎白二世登基70周年。然而，這趟訪問卻被指控為「殖民之旅」，並遭遇多場抗議。

威廉王子夫婦抵達牙買加之前，22日當地的英國高級專員公署外聚集高舉標語的抗議民眾，要求英國王室為當年的奴隸貿易進行賠償與道歉。當年有數十萬計的非洲人被英國帶到牙買加，並在不人道的條件下從事辛苦勞務。

牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）也在電視台鏡頭前，意有所指地對威廉王子說，牙買加已經以獨立國家身分「向前邁進」。

威廉在牙買加對於這段奴隸史表示「深沉哀痛」，並稱那是一種「可惡的」制度，「永遠都不該發生」。不過截至目前為止，英國王室從未就此正式致歉。

英國女王 威廉 凱特

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