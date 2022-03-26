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歐普拉專訪一年後未和解 哈利、梅根不讓女王見女兒

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白二世女王至今尚未見過小曾孫女兒莉莉。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王至今尚未見過小曾孫女兒莉莉。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，自從脫離英國到美國居住後，始終和皇室保持著疏離的關係，除了表面上還是一家人，私下到現在都未修補裂痕，雖然歐普拉電視專訪播出已經超過一年，時間並未沖淡一切，伊莉莎白二世女王至今仍未能親自見到以自己的暱稱為名的小曾孫女兒莉莉。

去年到現在，女王歷經結婚數十年的丈夫菲利普親王去世、身體與精力都大不如前還感染新冠肺炎的接連打擊，儘管仍為了皇室的生存而不肯在一些事情上鬆動立場，私下卻是很渴望能夠與哈利、梅根維持和諧，更渴盼能見到莉莉，只是哈利與梅根盡可能不回英國，女王與莉莉也只能視訊會面，沒有親自接觸過，是她心目中的一大遺憾。

多數英國民眾不滿哈利與梅根再三對外批評皇室的運作，自然視他們為「情緒勒索」女王的罪魁禍首，氣他們挾女兒以要脅女王，不斷的打擊皇室，皇室評論員們更是炮口一致，認定錯都在哈利與梅根身上，都不會是皇室本身的問題。

之前哈利堅持若要帶妻兒返英，要有警察保護，造成軒然大波，外界抨擊要全英民眾買單，他則表示願意自己出錢，仍被英國政府否決，他堅持如此一來、有很大的安全顧慮，無法放心和梅根與孩子們回英國，英國媒體則罵他硬找藉口，其實是要折磨已經90多歲的女王奶奶，現在他確定不回去參加爺爺菲利普親王的追思禮拜，女王還是見不到曾孫女兒。

歐美媒體報導，哈利、梅根和英皇室之間，到現在問題仍嚴重，離和好還遠得很，再拖下去，對於雙方關係轉好更無幫助，而挺皇室的英國媒體持續不斷攻擊哈利和梅根，也讓情況更為惡化。

哈利和梅根與英國皇室間的關係到現在都還沒能改善。（路透資料照片）
哈利和梅根與英國皇室間的關係到現在都還沒能改善。（路透資料照片）

哈利 英國 梅根

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