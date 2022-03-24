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威廉凱特訪昔日殖民地牙買加 再遇示威：為買賣奴隸道歉

編譯中心／綜合23日電
威廉夫婦22日與牙買加民眾會面時保持笑容。（路透）
威廉夫婦22日與牙買加民眾會面時保持笑容。（路透）

英國王子威廉與夫人凱特為期一周的加勒比海訪問行程，22日來到前殖民地牙買加；兩人抵達牙買加首都金斯敦前，早有大批示威者聚集抗議，要求英國王室為買賣奴隸道歉。

威廉與凱特他們抵達金斯敦前，至少350名示威者聚在英國高級專員公署前，要求英國王室為從非洲引進數十萬名奴隸至牙買加，讓他們在不人道的環境下工作的奴隸買賣行為做出補償並道歉。

示威者舉著示威者標語，上面寫著「公主和王子屬於童話，不屬於牙買加」和「道歉」等。示威民眾說，王室人員來到這裡心中卻無悔意，猶如賞他們祖先一記耳光，「我來到這裡，是代表我的祖先，以及那些死於奴役、因為被白人迫害遭殺害的所有人。」

牙買加民眾22日舉牌抗議威廉夫婦到訪。（美聯社）
牙買加民眾22日舉牌抗議威廉夫婦到訪。（美聯社）

另據英國「獨立報」報導，牙買加消息人士表示，當地正在推動取消英女王國家元首地位的程序，計畫將牙買加改為共和制。消息人士說，牙買加政府任命高級官員，主要目的是推動過渡到共和制。

威廉與凱特為向女王伊麗莎白二世登基70周年致敬，訪問加勒比海國家，兩人將在牙買加停留三天。不過此行在各國引起對英國殖民歷史的反彈及去殖民聲浪，兩人所到之處接連遭遇示威，兩人此前在貝里斯也遭遇原住民社區反對，取消某個村落的訪問行程。

威廉夫婦22日訪牙買加時保持笑容。（路透）
威廉夫婦22日訪牙買加時保持笑容。（路透）

近年加勒比海多個以英女王為元首的國家都出現反殖民和去殖民呼聲，其中巴貝多便於去年11月30日起取消英女王的國家元首地位，轉制為共和國。

英國 凱特 威廉

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