威廉夫婦訪貝里斯遇抗議 部分當地人盼脫離英聯邦

英國威廉王子（左二）和妻子凱特（左一）加勒比海之旅19日抵達貝里斯，拜會貝里斯總理布里仙紐夫婦（右一、右二）。（路透）

英國威廉 王子和妻子凱特 19日抵達貝里斯，展開一周的加勒比海之旅。不過，由於民眾日益關注昔日大英帝國與這個地區的殖民關係，活動還沒開始就發生抗議事件，讓行程蒙上陰影，威廉凱特的行程也臨時更改。

威廉和凱特到訪，適逢英國女王 伊麗莎白二世登基70周年；同時近4個月前，巴貝多改制共和國並投票選出第一任民選總統，但仍是英國領導的大英國協一分子。貝里斯不少人希望效法巴貝多獨立。

當威廉和凱特的座機降落在貝里斯市時，3門小型加農砲施放禮砲致敬，隨後軍樂隊在歡迎儀式上演奏貝里斯和英國國歌，但不讓大批採訪記者靠近。兩人隨後拜會貝里斯總理布里仙紐。

威廉和凱特將在貝里斯停留到22日上午。在他們離開前，原本計畫在20日舉行的活動，因數十名村民抗議而取消。他們原定參訪貝里斯南部的印第安村落，但是當地原住民族凱克其馬雅人說，他們對威廉和凱特乘坐的直升機未經事先協商、就已獲准降落在當地的足球場感到不滿。

英國肯辛頓宮發聲明證實，由於涉及社區的「敏感問題」，將更改行程。貝里斯政府表示，目前正在計畫改訪另一個地點。

曾任英女王新聞祕書的阿比特認為，王室成員訪問可暫時提升王室在該區的歡迎度，但他也說前殖民地許多人認為君主制已不合時宜，王室也明白難以永遠留住那些國家。