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哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

記者蘇詠智／綜合報導
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

全球八卦刊物對於英國哈利王子與妻子梅根的婚姻一再唱衰，兩人始終沒讓他們稱心如意，繼續在美國建立自己的事業與生活。不過最新一期「國家詢問報」封面打出震撼標題「哈利與梅根：結束了！」指他們已經因為一連串的謊言與充滿惡意的親人之間鬥爭，徹底摧毀彼此的夫妻感情，已在規畫分手後的生活。哈利與梅根則對這聳動的內容視若無睹，尚無意願出面反駁。

「國家詢問報」以向來和梅根不睦的親爹湯瑪斯馬可、常公開批評她的同父異母姊姊珊曼莎作為她與哈利無法再過下去的主要理由之一，稱梅根對哈利講的一堆與家人疏離、不和的故事，其實都帶著一定程度的誇大，哈利等於被她騙得團團轉，還又為了幫她出頭反讓自己出醜。珊曼莎之前曾對梅根提告，控訴她誹謗，哈利與梅根老神在在，完全不覺得告得成。

該雜誌也批評梅根把自己塑造出「受害者」的形象，像去年在歐普拉專訪時表示自己一度憂鬱到不想活，又稱皇室內部有人擔心她兒子亞契的膚色、擺明種族歧視等，其實皇室內部人員爆料，梅根不接受皇室人員的幫忙，執意把自己困在不愉快的情緒中。而她與皇室之間的不對盤，也是有很多自己主動誇大的成分，弄得哈利和自己的血親分隔大西洋兩岸，持續失和、無法團圓。

不過「國家詢問報」稱哈利終於受夠了梅根，決心各過各的，將要回到他想念的家鄉英國，可是梅根不是省油的燈，要帶著一雙兒女繼續留在美國生活。以英皇室過往對重要成員離婚後的子女安排來看，不可能接受這種處理，因此「國家詢問報」又被罵為炒話題不惜瞎掰。

梅根 哈利 英國

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