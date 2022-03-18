愛子公主成年首開記者會 自爆「在哪都能睡」

日本愛子公主舉行了成人後首次的記者會，她去年12月1日滿20歲。（路透）

日本 天皇德仁長女愛子17日下午舉行成人後首次的記者會。她笑說自己的長處是「在哪都能睡著」。她也提到，對於理想伴侶，她並沒有什麼特別想法，但可以互相微笑的關係是最理想的。

作為新晉「成年王室」的一員，愛子發表談話，目前將以學業為優先，同時慎重對待每一項皇室職責，盡最大努力輔助日皇和其他皇室成員。

綜合日媒報導，愛子在記者會中提到，她的性格常被周遭的人說「沉靜」、「天真」。她也笑說自己過去不太注意到自己的優點，但因為提前收到記者提問，她認真思考了很久，硬要說的話「在哪都能睡著」，她透露自己曾有次前往栃木縣的那須御苑，不小心在面對庭院走廊的沙發上睡著，竟一覺睡到天亮。

至於自己的缺點，她從小沒有受到拘束，自由自在地成長，所以稍微有點自我，另外就是自己很害羞，但已在努力克服。

她也表示，平常照顧自己飼養的寵物，休閒還有聽音樂、運動；以前也會和爸爸一起慢跑、打網球。正式遷入皇居後她還沒有來得及去到處探查，她很好奇皇居裡有哪些生物。她透露自己很喜歡動物，日前學校舉辦的活動接觸到導盲犬、導聽犬都讓她很著迷。

被問及皇嗣秋篠宮家去年秋天結婚的小室真子未舉行結婚儀式，愛子表示，自己不便評論，但是比自己年長10歲的真子一直是她可靠的姊姊，「祝永遠幸福」。對於婚姻的嚮往，她覺得婚姻離她仍很遙遠，還沒有意識到這一點。她對理想伴侶並沒有什麼特別想法，但可以互相微笑的關係是最理想的。

愛子在去年12月1日迎接20歲生日。皇室成員成年記者會通常在生日前夕舉行。但考慮正就讀學習院大學的愛子正忙於學業，所以延至現在春假期間舉行。