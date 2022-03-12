超愛出風頭梅根突然變低調 背後有秘辛？

梅根（左）與哈利到現在仍是各方關注的焦點。（路透資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 的任何舉動都會受到外界高度矚目，她過去向來很享受外界的關注，近來卻突然變得低調，連之前哈利王子參與美國人最為重視的美式足球「超級杯」活動，身旁陪伴的不是美國出身的梅根，而是來自英國的堂妹尤琴妮公主，都讓各方好奇梅根是否又有什麼新招，怎會如此一反常態？

本期「 OK! 」雜誌試圖探索這個謎底，可惜也沒有太勁爆的結果，因為梅根並沒有消失，只是變得較少在公眾眼前出現。該雜誌稱她與哈利之前簽了一堆高價合約，儘管賺得多，需要完成的任務也多，不可能不花時間在那上面，而她又是出了名的完美主義者，所以在工作第一的情況下，許多與老公一起的公開曝光就只能被犧牲。

另一個理由則是梅根目前有一兒一女，小女兒莉莉出生到現在還不滿一歲，光是帶小孩就能夠耗去她許多精力，她也沒有刻意搞失蹤。她仍然有壓力太大時的排遣之處，像是她的母親，因為也住在洛城附近，是她會常去求助的長輩。

也有一說稱梅根早年在好萊塢打滾的經歷，讓她知道曝光率太高，反而會降低觀眾的期待，適度營造神秘感，也是件好事，她因此聽從外界的分析、建議，這陣子不要再拋頭露面，粉絲會更渴盼她的下一次公開現身。