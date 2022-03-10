真子動用外交機密費？日本政府擬砸8億稅金請特勤

真子公主嫁給平民小室圭後，已卸下皇室身分，如今卻爆出要動用「外交機密費」外包保全。(Getty Images)

日本 天皇德仁的姪女、秋篠宮文仁親王長女真子，2021年終於嫁給平民小室圭，卸下皇室身分。由於真子這場婚姻充滿爭議，決定婉拒皇室1億多日元的補助，與夫婿移居美國；不過日媒近日爆料，由於兩人在紐約的公寓沒有高度維安，日本政府有意動用「外交機密費」，外包特勤公司人員保護兩人安全，1年花費近8億日元（約6906萬美元）。

日本「週刊新潮」報導，真子夫妻搬到美國紐約已經數個月，雖然住在地段優良的高級公寓，但沒有24小時的保全。上月，該公寓附近發生槍擊案，導致一名清潔工中彈受傷，也引發日本政府關注兩人的安危。有報導指出，真子夫妻經常在這條人行道上散步。

據報導，日本政府人士透露，目前當局委託日本駐紐約領事館每天派2名警察 到公寓附近巡邏。但若發生意外，這樣的警力也難以迅速應對，因此考慮外包當地私人保全公司來負責兩人的維安事宜。

據悉，日本外務省與警察廳已經開始商討外包事宜，並考慮動用到「外交機密費」來支付保全費用，而這筆資金來自於人民稅收。媒體向紐約的保全公司詢問報價，最便宜的方案是每月3900萬日圓（約33.6萬美元），再加上長駐保全，每月費用可能高達7000萬日圓（約60萬美元），夫妻倆的每年保全支出恐多達8億日圓。

相關消息曝光後，也引起日本網友一面倒反對。有人認為，小室真子已經脫離皇室，怎麼可以使用人民納稅錢，她為了自由脫離皇室，就更不該「耍特權」；有人批評不如把錢拿去支持烏克蘭 ，也有人要他們乾脆搬回日本。

小室圭去年參加紐約律師資格考試，但慘遭滑鐵盧，今年2月剛結束第二次資格考試，結果要2個月後才會公布。不過已經失敗一次的他，此次考試勢必是只許成功不許失敗。