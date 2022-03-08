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英女王康復握手杜魯多 傳長居溫莎堡 不回白金漢宮

編譯中心／綜合7日電
英國女王伊麗莎白二世（左）7日在溫莎城堡與加拿大總理杜魯多（右）會面，這是她上月確診後，首次進行面對面的官方行程。 （路透）
英國女王伊麗莎白二世（左）7日在溫莎城堡與加拿大總理杜魯多（右）會面，這是她上月確診後，首次進行面對面的官方行程。 （路透）

英國女王伊麗莎白二世今天在溫莎城堡與加拿大總理杜魯多會面，這是她上月確診新冠肺炎後，首次進行面對面的官方行程。女王自疫情以來，大多時間居住在溫莎堡，有英媒報導，女王未來不會再返回倫敦白金漢宮居住，會以溫莎堡作為永久居所及主要官邸。

路透報導，白金漢宮公開女王和杜魯多的會面照片，可見到杜魯多握著女王的手，兩人有說有笑。杜魯多正在英國出訪，接著將與英國首相強生舉行會談，商討國際如何應對俄羅斯入侵烏克蘭。

95歲的女王上月確診，症狀輕微，她在病中繼續履行「比較輕鬆的職責」，但曾取消多個活動，目前行程表已經大致恢復正常。「星期日泰晤士報」指出，女王在疫情期間常居於溫莎堡，並且未來也沒有計畫要返回白金漢宮。

過去此處只是女王的周末住所，或在復活節和6月皇家賽馬會周入住。其實，溫莎堡也是女王童年成長的地方，在二戰期間也與妹妹瑪嘉烈公主一起在此地暫住。溫莎堡也是菲利浦親王安葬之地，女王將來逝世也會葬在此處。

報導說，這意味下一個入住白金漢宮的王室成員，將是繼任成為國王的查理王儲及其妻卡蜜拉。

杜魯多 英國女王 疫情

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