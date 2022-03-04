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同父異母姊告梅根撒謊 英國民調顯示他們回不去了？

記者蘇詠智／即時報導
珊曼莎馬可過去就專和小妹過不去，現在又提告。圖／摘自twitter
珊曼莎馬可過去就專和小妹過不去，現在又提告。圖／摘自twitter

英國哈利王子之妻梅根，與生父湯瑪斯馬可一家的惡劣關係，又到了一個新的高點，她的同父異母姊姊珊曼莎控告她撒謊、營造出可憐弱勢女靠自己努力麻雀變鳳凰的形象，其實根本是父親出錢讓她念名校，一路栽培，但她嫁入皇室後就翻臉不認人，也讓父兄姊的形象跌谷底，造成他們的損失。

珊曼莎馬可與湯瑪斯三不五時上電視節目受訪罵梅根，卻彷彿這是梅根欠他們的，完全認為錯都在梅根身上，他們反倒是「受害者」。珊曼莎靠著梅根得以為自己出了本書，連書名都把梅根抬出來—「固執王妃的姊姊的日記」，其實如果不是梅根這位「固執王妃」，誰在意她的姊姊有什麼遭遇？但珊曼莎的律師團隊堅稱梅根在與歐普拉的電視專訪中提到自己出身背景，明顯撒謊，也對他們一家形象造成打擊，以至於影響到她的書本銷量，害她找不到工作，對她的心理和情緒造成很大壓力。

梅根對歐普拉表示和珊曼莎幾乎十幾年才見一次，而自己很努力打工才能夠完成大學學業，珊曼莎直到她和哈利王子交往、讓全球人們都認識了她以後，趕快改回娘家本姓，好和她沾親帶故想得到好處，這些都令珊曼莎非常氣憤。不過梅根也對這個姊姊三番兩次來找麻煩忍無可忍，其律師團隊痛罵這訴訟簡直荒唐。

一家人公開內鬥，一起丟臉丟到大家面前，英國人對於哈利和梅根是再也不想重新接納，根據最新民調結果，在一萬多位受訪中幾乎97%認為梅根與哈利要是改變心意想重新回去當全職皇室成員、扛起所有公開勤務的重擔，也不用再讓他們回去，認為他們既然當初急著逃離英國，以後也別後悔，只有2%支持他們有反悔的機會。持反對意見的網友形容，他倆不只是把回到英國的橋樑給燒了，還徹底燃盡，真的已經沒有任何回頭的機會了。

哈利（左）與梅根在英國的支持度，沒有最低，只有更低。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根在英國的支持度，沒有最低，只有更低。（路透資料照片）

梅根 哈利 英國

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