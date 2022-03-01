我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維德曼：川普、龐培歐、福斯煽動普亭攻烏 手沾鮮血

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話 令人鼻酸

梅根、凱特都慘了？卡蜜拉傳準備算老帳 媳婦們倒楣了

記者蘇詠智／即時報導
卡蜜拉（左起）對付凱特、威廉有很多方法，在人前還能維持有說有笑。（路透資料照片）
卡蜜拉（左起）對付凱特、威廉有很多方法，在人前還能維持有說有笑。（路透資料照片）

昔日全英國最被人討厭的「心機小三」卡蜜拉，苦熬十多年後，終於獲得伊莉莎白二世女王力挺，主動在就位70周年的對人民宣告書中，請求大家像支持自己一樣支持卡蜜拉未來成為英國王后，而不再像她當初嫁給查爾斯時承諾的、僅會得到「伴妃」的封號。卡蜜拉雖然樂得迎來大勝利，但據八卦刊物的報導，她的兩個媳婦凱特梅根的苦日子都要到了，卡蜜拉心裡對於所有皇室成員都有一本帳，只要等她登上皇后之位，就會好好的來「算總帳」。

身為卡蜜拉之後、英國下一任王后人選，凱特雖然備受英國民眾喜愛，卻始終不得卡蜜拉的歡心，被卡蜜拉視為漂亮、聽話、沒大腦的花瓶，「Globe」雜誌報導，卡蜜拉還沒真的當上王后，已經把凱特氣哭兩次，先是某回凱特對她的致敬禮被她嫌不夠卑躬屈膝，接下來她立刻出聲音要凱特沒她的允許不准坐下，凱特感到被羞辱，委屈地掉眼淚。而卡蜜拉還想要求威廉與凱特日後不准住在白金漢宮，凱特又是傷心地梨花帶雨。卡蜜拉光是現在還不是王后就這麼欺負凱特，以後真的戴上后冠，凱特只怕日子會更不好過。

而相較逆來順受的凱特，一向堅持自我到乾脆離開英國的梅根，更讓卡蜜拉謹慎提防，卡蜜拉知道梅根有腦子也敢做敢言，比凱特更難對付，所以對她和哈利更不會心慈手軟。據「國家詢問報」報導，光是哈利與梅根到現在都沒主動公開表明祝賀女王即位70周年，卡蜜拉就認定兩人心裡不服自己未來要當英國王后，等於搶先宣戰，既然如此，卡蜜拉也不準備讓哈利與梅根好過，他們想要跟英國皇室保持不徹底撕破臉的關係，恐怕非常難，卡蜜拉未來怎麼對付他們，肯定還有很多好戲可看。

卡蜜拉（左）據傳對於梅根不信賴又不滿意。（路透資料照片）
卡蜜拉（左）據傳對於梅根不信賴又不滿意。（路透資料照片）

凱特 英國 梅根

上一則

「證明你們不會放棄我們」烏總統歐洲議會演說逼哭口譯

下一則

烏克蘭外長：期待中方為實現停火開展斡旋

延伸閱讀

婆媳諜對諜？卡蜜拉心中對梅根真正的感覺是…

婆媳諜對諜？卡蜜拉心中對梅根真正的感覺是…
後母將當英王后 威廉支持、哈利沒表態挨批失禮

後母將當英王后 威廉支持、哈利沒表態挨批失禮
卡蜜拉曾當面嗆黛妃 小三熬出頭變英準王后

卡蜜拉曾當面嗆黛妃 小三熬出頭變英準王后

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡
烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑