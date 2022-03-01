梅根、凱特都慘了？卡蜜拉傳準備算老帳 媳婦們倒楣了

卡蜜拉（左起）對付凱特、威廉有很多方法，在人前還能維持有說有笑。（路透資料照片）

昔日全英國 最被人討厭的「心機小三」卡蜜拉，苦熬十多年後，終於獲得伊莉莎白二世女王力挺，主動在就位70周年的對人民宣告書中，請求大家像支持自己一樣支持卡蜜拉未來成為英國王后，而不再像她當初嫁給查爾斯時承諾的、僅會得到「伴妃」的封號。卡蜜拉雖然樂得迎來大勝利，但據八卦刊物的報導，她的兩個媳婦凱特 與梅根 的苦日子都要到了，卡蜜拉心裡對於所有皇室成員都有一本帳，只要等她登上皇后之位，就會好好的來「算總帳」。

身為卡蜜拉之後、英國下一任王后人選，凱特雖然備受英國民眾喜愛，卻始終不得卡蜜拉的歡心，被卡蜜拉視為漂亮、聽話、沒大腦的花瓶，「Globe」雜誌報導，卡蜜拉還沒真的當上王后，已經把凱特氣哭兩次，先是某回凱特對她的致敬禮被她嫌不夠卑躬屈膝，接下來她立刻出聲音要凱特沒她的允許不准坐下，凱特感到被羞辱，委屈地掉眼淚。而卡蜜拉還想要求威廉與凱特日後不准住在白金漢宮，凱特又是傷心地梨花帶雨。卡蜜拉光是現在還不是王后就這麼欺負凱特，以後真的戴上后冠，凱特只怕日子會更不好過。

而相較逆來順受的凱特，一向堅持自我到乾脆離開英國的梅根，更讓卡蜜拉謹慎提防，卡蜜拉知道梅根有腦子也敢做敢言，比凱特更難對付，所以對她和哈利更不會心慈手軟。據「國家詢問報」報導，光是哈利與梅根到現在都沒主動公開表明祝賀女王即位70周年，卡蜜拉就認定兩人心裡不服自己未來要當英國王后，等於搶先宣戰，既然如此，卡蜜拉也不準備讓哈利與梅根好過，他們想要跟英國皇室保持不徹底撕破臉的關係，恐怕非常難，卡蜜拉未來怎麼對付他們，肯定還有很多好戲可看。