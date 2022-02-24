日皇德仁談真子爭議婚事 10%日人堅持限男性繼承皇位

日皇德仁對於姪女真子公主（左）和小室圭（右）婚事爭議，希望各界在進行評論時也能顧及他人心情。（(Getty Images）)

日皇德仁今天過62歲生日，他在生日記者會上談及姪女真子公主的爭議婚事表示，很難過此事讓許多人擔心；希望各界在進行評論時也能顧及他人心情，構築互相尊重的寬容社會。

真子是德仁弟弟、皇嗣秋篠宮文仁親王的長女，因駙馬小室圭家族與人有財務糾紛，兩人2017年訂婚後婚事多次延期。真子去年10月結婚時創二戰後首例，沒舉行任何皇室結婚相關儀式，放棄領補助金（一時金），兩人婚後赴美定居。

德仁日前在皇居宮殿舉行生日記者會，NHK報導23日刊出。對於真子因婚事爭議長期受到批評，被診斷罹患創傷後症候群，可能與雜誌周刊報導與網路留言有關，德仁表示，每個人都有自由表現的權利，但就一般狀況而言，希望在對其他人發表評論時，能在心中謹記不要傷害所評論的人。

德仁今年生日因為疫情 ，與去年同樣縮小相關活動規模，停辦讓民眾赴皇居祝壽的一般參賀與祝宴等慶祝活動，僅與秋篠宮夫妻與首相等官員進行祝賀行事。

此外，日皇德仁因並無兒子，讓繼承皇位問題爭論已久。在現行規定下，德仁的獨生女愛子公主無法繼承皇位；不過，愛子2021年底滿20歲時，戴上頭冠、穿上正裝在媒體前亮相，不少日媒都報導社會上出現期待「愛子天皇」的聲音。

每日新聞與埼玉大學社會調查研究中心，從2021年11月到今年1月間進行民調 ，41%受訪者認為「僅限在沒有男性繼承的情況下，應該讓女性繼承」；35%受訪者認為「不分男女，應該優先讓天皇第一個孩子繼承」。只有10%受訪者堅持，「應維持男性繼承」。

日本 歷史上共出現過8位父系女性天皇；母系天皇指的是只有母方承繼天皇血脈的皇族即位天皇，這在日本尚屬史無前例。共同社2021年4月民調顯示，高達87%受訪者贊成日本出現女性天皇。