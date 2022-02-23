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日皇德仁62歲生日被問真子爭議婚事：希望她幸福

中央社／東京23日綜合外電
日皇德仁過62歲生日。（路透）
日皇德仁過62歲生日。（路透）

日皇德仁今天過62歲生日，他在生日記者會上談及姪女真子公主的爭議婚事表示，很難過此事讓許多人擔心；希望各界在進行評論時也能顧及他人心情，構築互相尊重的寬容社會。

真子是德仁弟弟、皇嗣秋篠宮文仁親王的長女，因駙馬小室圭家族與人有財務糾紛，兩人2017年訂婚後婚事多次延期，真子去年10月結婚時創二戰後首例，沒舉行任何皇室結婚相關儀式，放棄領補助金（一時金），兩人婚後赴美定居。

德仁今天過62歲生日，日前在皇居宮殿舉行生日記者會，報導今天刊出。

日本放送協會（NHK）報導，德仁在記者會上被詢及真子婚事時表示，他希望今後真子能過著幸福的人生，同時也對此事造成許多人擔心感到難過。

德仁說，皇室的存在與活動的基本，應該是時常祈願國民幸福，與國民苦樂與共；在持續與國民的心交流之下，構築國民與皇室的信賴關係，同時，確實傳遞皇室相關資訊也相當重要。

對於真子因婚事爭議長期受到批評，被診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder, CPTSD），可能與雜誌週刊報導與網路留言有關，德仁表示，每個人都有自由表現的權利，但就一般狀況而言，希望在對其他人發表評論時，能在心中謹記不要傷害所評論的人。

他說，希望大家能設身處地想像他人所處情境，構築出儘管有不同立場、不同意見，仍會為他人設相、互相尊重的寬容社會。

另外，德仁談到COVID-19疫情時表示，許多人受到疫情影響，陷入失業、生活困頓或孤立，讓他感到心痛；相信今後大家持續互相著想、分擔痛苦與互相扶持，必能克服這個嚴峻的現狀。

他說，去年在疫情下舉辦的東京奧運與帕運順利落幕，他對相關人員表達敬意，每位選手在競技場上全力以赴的身影，能夠讓人看見新的希望與勇氣。

德仁今年生日因為疫情，與去年同樣縮小相關活動規模，停辦讓民眾赴皇居祝壽的一般參賀與祝宴等慶祝活動，僅與秋篠宮夫妻與首相等官員進行祝賀行事。

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