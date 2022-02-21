英國王室黑暗一周 女王確診兩個兒子傳醜聞

英國女王伊莉莎白二世。（路透）

英國王室上周壞消息頻傳，先是安德魯王子在美國的性侵 案達成庭外和解，王儲查爾斯王子接著捲入捐款換授勳的醜聞，最後是95歲英國女王 伊麗莎白二世昨天傳出染疫。

「女王」（The Queen，暫譯）一書的傳記作者丹尼遜（Matthew Dennison）表示：「我想大概不會有任何一名王室家族成員，以後會樂意回想起這周。」

儘管女王昨天才確診COVID-19，她預定與英國首相強生通電話，本周還會出席一場線上活動。但她的確診也讓王室糟糕的一周雪上加霜。

路透社報導，白金漢宮昨天宣布，女王被檢測 出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，症狀輕微，預計仍將繼續執行部分較輕鬆的公務。

白金漢宮表示，女王將在23日與強生通話，進行每周例行工作會報，另一場與外交使節一同參與的線上活動也將如期舉行。

女王已完整接種疫苗，4天前出席活動時曾對來賓抱怨自己身體僵硬。她去年曾因不明原因住院一晚，令各界更加憂心她的健康狀況。

強生昨天在推特發文稱：「我確定我說出大家的心聲，希望女王陛下儘快痊癒，恢復健康。」

不過兩星期前，王室還在享受大眾與媒體溫馨迎接全世界最長壽、在位時間最長的英國女王伊麗莎白二世慶祝登基70周年，達成過去1000年來英國君主未曾達到的里程碑。

王室當時是如此有信心，女王甚至表示，當73歲的王儲查爾斯當上國王時，她希望查爾斯的妻子卡蜜拉（Camilla）擁有王后（Queen Consort）頭銜。

但就在15日，女王的二兒子安德魯王子以高達1630萬美元，和指控他性侵的吉佛瑞（Virginia Giuffre）達成庭外和解。儘管安德魯王子沒有承認罪行，但王室專家表示，這個結果將使「他徹底退出公眾生活，在羞辱中度過餘生」。

2天之後，王儲查爾斯王子領導的一個慈善機構，涉嫌用捐款為條件，幫助沙烏地阿拉伯富豪得到授勳，警方表示已展開調查。

同一天，英女王在溫莎城堡參加面對面的官方活動時，拄著拐杖對來賓說，「如你們所見，我動不了」。王室消息人士當時說，這是因為女王感到身體有點僵硬，並非健康出了狀況。

但就在昨天，白金漢宮宣布女王被檢測出COVID-19陽性，儘管官員稱女王仍會執行較輕鬆的公務，這仍令女王登基70周年蒙上一層陰影。

丹尼遜說：「這原本應該是替女王慶祝的一年…活動因此受到影響當然很可惜。但最糟的當然是女王可能生病，無法享受70周年慶典…那絕對會是一個壞消息。」