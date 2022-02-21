我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

談俄烏情勢 烏克蘭網紅：俄國大外宣類似中國手段

英國王室黑暗一周 女王確診兩個兒子傳醜聞

中央社倫敦21日綜合外電報導
英國女王伊莉莎白二世。（路透）
英國女王伊莉莎白二世。（路透）

英國王室上周壞消息頻傳，先是安德魯王子在美國的性侵案達成庭外和解，王儲查爾斯王子接著捲入捐款換授勳的醜聞，最後是95歲英國女王伊麗莎白二世昨天傳出染疫。

「女王」（The Queen，暫譯）一書的傳記作者丹尼遜（Matthew Dennison）表示：「我想大概不會有任何一名王室家族成員，以後會樂意回想起這周。」

儘管女王昨天才確診COVID-19，她預定與英國首相強生通電話，本周還會出席一場線上活動。但她的確診也讓王室糟糕的一周雪上加霜。

路透社報導，白金漢宮昨天宣布，女王被檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，症狀輕微，預計仍將繼續執行部分較輕鬆的公務。

白金漢宮表示，女王將在23日與強生通話，進行每周例行工作會報，另一場與外交使節一同參與的線上活動也將如期舉行。

女王已完整接種疫苗，4天前出席活動時曾對來賓抱怨自己身體僵硬。她去年曾因不明原因住院一晚，令各界更加憂心她的健康狀況。

強生昨天在推特發文稱：「我確定我說出大家的心聲，希望女王陛下儘快痊癒，恢復健康。」

不過兩星期前，王室還在享受大眾與媒體溫馨迎接全世界最長壽、在位時間最長的英國女王伊麗莎白二世慶祝登基70周年，達成過去1000年來英國君主未曾達到的里程碑。

王室當時是如此有信心，女王甚至表示，當73歲的王儲查爾斯當上國王時，她希望查爾斯的妻子卡蜜拉（Camilla）擁有王后（Queen Consort）頭銜。

但就在15日，女王的二兒子安德魯王子以高達1630萬美元，和指控他性侵的吉佛瑞（Virginia Giuffre）達成庭外和解。儘管安德魯王子沒有承認罪行，但王室專家表示，這個結果將使「他徹底退出公眾生活，在羞辱中度過餘生」。

2天之後，王儲查爾斯王子領導的一個慈善機構，涉嫌用捐款為條件，幫助沙烏地阿拉伯富豪得到授勳，警方表示已展開調查。

同一天，英女王在溫莎城堡參加面對面的官方活動時，拄著拐杖對來賓說，「如你們所見，我動不了」。王室消息人士當時說，這是因為女王感到身體有點僵硬，並非健康出了狀況。

但就在昨天，白金漢宮宣布女王被檢測出COVID-19陽性，儘管官員稱女王仍會執行較輕鬆的公務，這仍令女王登基70周年蒙上一層陰影。

丹尼遜說：「這原本應該是替女王慶祝的一年…活動因此受到影響當然很可惜。但最糟的當然是女王可能生病，無法享受70周年慶典…那絕對會是一個壞消息。」

英國女王 檢測 性侵

上一則

澳洲等5國準備好解封 陸續鬆綁入境或防疫管制

下一則

戰火一觸即發 多間航空公司暫停飛往烏克蘭航班

延伸閱讀

95歲英女王確診 強生照樣解禁：確診者可自由外出

95歲英女王確診 強生照樣解禁：確診者可自由外出

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生
安德魯王子「承認她受害」性侵案和解 估捐出千萬和解費

安德魯王子「承認她受害」性侵案和解 估捐出千萬和解費
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電
3因素集結 全美都會區房租去年攀20% 邁阿密飆到49.8%

3因素集結 全美都會區房租去年攀20% 邁阿密飆到49.8%